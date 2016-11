Kuka tahansa voi tehdä osoitteenmuutoksen kenelle tahansa - miksei asiaa korjata?

Tietokirjailija Petteri Järvinen on kiinnittänyt blogikirjoituksissaan huomiota Postin todennusongelmaan.

– Posti helpottaa identiteettivarkaan työtä ottamalla vastaan osoitemuutosilmoituksia paperilomakkeella, jonka voi pudottaa mihin tahansa postilaatikkoon. Ilmoituksen luotettavuuden takaa vain allekirjoitus, jonka aitoutta posti ei voi verrata mihinkään. Se on siten yhtä tyhjän kanssa, aivan kuin jättäisi ilmoituksen nimettömänä, Petteri Järvinen kirjoittaa.

Netissä Postin muuttoilmoitus vaatii pankkitunnistusta, mutta paperilomakkeelle voi kirjoittaa kuka tahansa mitä tahansa.

Allekirjoitusta ei tarvitse edes "väärentää", koska Postilla ei ole mitään, mihin sitä verrata.

Järvistä harmittavat Postin kommentit asiasta. Posti on valittanut asiaa ja sanonut kysymystä "haasteelliseksi".

– Mitäpä jos Posti tekisi asialle jotain? Postin pitäisi vähintään tarkistaa ilmoittajan henkilöllisyys konttorissa tai vaatia sähköistä tunnistautumista verkossa, Järvinen kehottaa.

Hänen mukaansa aiemmin posti hyväksyi muuttoilmoitukset jopa puhelimitse, mutta siitä luovuttiin turvallisuusongelmien vuoksi.

– Tuntemattoman henkilön allekirjoitus paperilla ei ole tasan yhtään turvallisempi, mutta se näköjään riittää?

Järvinen pohtii, että ongelman takana on ikiaikainen dilemma mukavuuden ja turvallisuuden välillä. Yleensä vaivattomuus merkitsee turvattomuutta.

– Miltä kuulostaisi perustelu 'Emme tarkista paketin tai rahalähetysten hakijoiden henkilöllisyyttä, koska se olisi turhan haasteellista. Kyllähän se, että henkilöllä on hallussaan pakettiosoituskortti tai siihen liittyvä koodinumero, riittää varmistamaan että kyse on oikeasta henkilöstä'. No ei todellakaan, Petteri Järvinen toteaa.

Ongelma ei koske vain kotiosoitetta. Petteri Järvisen mukaan samalla tavalla yritysten osoitteita ja muitakin tietoja väärennetään patentti- ja rekisterihallitukseen. Hän on blogeissaan käynyt läpi myös mahdollisia korjaamisvaihtoehtoja tilanteeseen.