Yle: Päivi Nerg huolissaan myös suomalaisnuorten radikalisoitumisesta

– Selvitämme, ovatko toimenpiteemme Suomessa riittäviä syrjäytymisen estämiseksi ja mitä voimme vielä tehdä, etteivät varsinkaan nuoret miehet radikalisoituisi ja tekisi väkivaltaisia tekoja, sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg sanoo Ylen uutisille.

– Muistutan, että kyse on kahdesta ryhmästä: ei vain tänne turvapaikkaa hekemaan tulleista, vaan myös suomalaisista syrjäytyneistä, jotka voivat radikalisoitua, Nerg jatkaa.

Ensimmäisen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita on Suomessa tällä hetkellä noin 10 000. Heidän lisäkseen on noin 700 henkilöä, jotka ovat saaneet lainvoimaisen kielteisen päätöksen. Päivi Nergin mukaan tämä joukko on mahdollinen turvallisuusuhka.

– Yritämme tukea heitä ja antaa henkistä apua. Kielteisen turvapaikkapäätöksen ryhmässä voi olla ihmisiä, joilla elämän tyhjyyden tunteen takia mieli järkkyy niin pahasti, että ollaan helposti Isil-propagandan tai terrorismiryhmien uhreja. Jos emme osaa hoitaa tätä hyvin, silloin uhka voi kasvaa isoksi, hän sanoo.

Nerg kannustaa suomalaisia kertomaan pienetkin epäilyt terrorismista poliisille. Hänen mukaansa viranomaiset suhtautuvat erittäin vakavasti pieniinkin epäilyihin.