Petteri Orpo yhteistyön päättymisestä: PS astui EU-vastaisuudessakin uudelle linjalle

Kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo on kirjoittanut Verkkouutisiin blogin otsikolla Länsimaisista arvoista ei tehdä kompromisseja.

Petteri Orpo aloittaa toteamalla, että jokaisen ihmisen luovuttamattomat ihmisoikeudet, mittaamaton ihmisarvo ja oikeusvaltioperiaate eivät ole "poliittista korrektiutta" tai liturgiaa. Hänen mukaansa jokaiselle kuuluu kunnioitus ja arvostus yksilönä, eikä ihmisarvo ole avoin saivartelulle eikä siitä neuvotella.

– Kokoomus on mukana vain sellaisessa hallituksessa, joka on sitoutunut näihin kestäviin länsimaisiin arvoihin. Tämä on kokoomukselle kynnyskysymys. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, rasismia tai vihapuhetta, Petteri Orpo toteaa.

– Puolustamme ja edellytämme kaikkien yhdenvertaista kohtelua. Haluamme yhteiskunnan, jossa kenenkään tausta ei yksinään saa määrätä, mitä hänestä voi tulla. Kokoomus uskoo eurooppalaisuuteen, kannattaa kansainvälistä yhteistyötä ja edistää avointa, suvaitsevaista yhteiskuntaa.

Kokoomusjohtaja siteeraa hallitusohjelman lähtökohtaa "Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa" ja visiota "avoin ja positiivinen asenne toisiimme sekä ympäröivään maailmaan tekee Suomesta ainutlaatuisen, hyvän maan".

Hänen mukaansa se, miten näihin linjauksiin sitoudutaan, on aivan olennainen kysymys.

EU-jäsenyydellä ei leikitä

– Perussuomalaiset on puoluekokouksensa jälkeen uusi puolue. Tämä on käynyt ilmi viikonloppuna ja sen jälkeen käydyissä keskusteluissa. Uudet tehtävät eivät pyyhi pois aiemmin sanottua tai kirjoitettua, Petteri Orpo jatkaa.

Hänen mukaansa "hallitustyössä on välttämätöntä, että puolueet voivat luottaa toisiinsa ja että sovittu pitää. Tässä suuri merkitys on sillä, mitkä ovat työskentelyssä mukana olevien omat, julkilausutut arvot. Kysymys on hallituksen uskottavuudesta ja Suomen tulevaisuudesta".

– Lisäksi perussuomalaisten puheissa on nyt astuttu EU-vastaisuudessa uudelle linjalle, joka ei istu hallitusohjelmaan eikä käy kokoomukselle. Euroopan Unionin jäsenyys on Suomelle paitsi talouteen, myös olennaisesti turvallisuuteen liittyvä ratkaisu, Orpo kirjoittaa.

– Suomen on oltava läntisten instituutioiden kiinteä osa. EU-jäsenyys on Suomelle niin tärkeä asia, että sillä ei leikitä. Suomen asemaa ja turvallisuutta ei saa horjuttaa löysillä puheilla EU-erosta tai uusista äänestyksistä.

Hänen mukaansa kaiken kaikkiaan hallitusyhteistyön jatkaminen "uuden perussuomalaiset -puolueen kanssa olisi merkinnyt sellaista kompromissia, jota minä ja kokoomus emme olleet valmiita tekemään".

– Myös käytännön näkökulmasta todellinen este hedelmälliselle hallitustyöskentelylle olisi se, että puolueen puheenjohtaja jäisi Brysseliin. Ratkomme päivittäin puheenjohtajien kesken isoja kysymyksiä usein hyvin nopealla varoitusajalla, Petteri Orpo huomauttaa.

– Vaikeiden asioiden ratkominen edellyttää saumatonta yhteistyötä puheenjohtajien, ministeriryhmien ja eduskuntaryhmien kesken. Edellytyksiä hallitusyhteistyölle ei näyttänyt myöskään löytyvän näiden työnjakoon ja työjärjestykseen liittyvien kysymysten kannalta.