Ylioppilastutkintoa ehdotetaan korvaamaan korkeakoulujen valintakokeet

Opetus- ja kulttuuriministeriö on sopinut yliopistojen kanssa luopumisesta pitkää valmentautumista vaativista opiskelijavalinnoista vuoteen 2018 mennessä. Ministeriön asettama työryhmän esitys toimenpideohjelmaksi luovutettiin perjantaina opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok.).

Työryhmä esittää, että korkeakoulut valitsisivat valtaosan opiskelijoista toisen asteen todistuksien perusteella. Yksilön, yhteiskunnan ja korkeakoulun resurssien käytön kannalta olisi työryhmän mielestä järkevää, että opiskelija voisi yhdellä osaamisen osoittamisen näytöllä hakeutua useampaan korkeakouluun ja koulutukseen.

Ylioppilastutkinnon hyödyntäminen antaa tähän työryhmän mielestä erittäin hyvän lähtökohdan. Toissijaisina valintatapoina korkeakoulujen tulisi tarjota riittävästi muita osaamisen näyttömahdollisuuksia, esimerkiksi avoimiin kursseihin perustuen.

– Opiskelijavalintojen uudistamisesta on Suomessa puhuttu toistakymmentä vuotta. Meillä on muihin maihin verrattuna raskas ja monimutkainen järjestelmä. Nykymalli kuormittaa kohtuuttomasti, lisää tarpeettomia välivuosia ja ohjaa nuoria käymään kalliita valmennuskursseja, joihin kaikilla ei ole varaa. Uudistamisen tarvetta on, arvioi Grahn-Laasonen ministeriön tiedotteessa.

Hän muistuttaa korkeakoulujen kanssa on jo sovitun, että pitkää ennakkovalmentautumista vaativista pääsykokeista luovutaan.

– Työryhmän ehdotukset opiskelijavalintojen kehittämiseksi ovat hyvin mielenkiintoisia. Esitys lähtee nyt laajalle lausuntokierrokselle, ja toivon että korkeakoulut harkitsevat niitä tarkasti. Jatkossakin opiskelijavalinnoissa tulee olla väylä ja näytön paikka myös niille, joille motivaatio ja kipinä opiskeluun syttyy myöhemmin kuin lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa, Grahn-Laasonen painottaa.