Jäätävä ilmamassa vyöryy Suomeen

Uusimpien ennusteiden mukaan Suomeen virtaa viikonlopusta alkaen arktisen kylmää ilmamassaa, eli ainakin osassa maata kuluvan talven kylmimmät hetket saattavat vielä olla edessä päin.
Forecan mukaan maan eteläosassa pakkanen voi uudestaan kiristyä yli 30 asteeseen. Tämän talven pakkashuippuja ei välttämättä ole vielä nähty.
Helmikuu on käynnistynyt laajalti jopa kymmenen astetta tavanomaista kylmempänä. Maan eteläosassa viimeisen viikon keskilämpötila on ollut paikoitellen 15 astetta matalampi kuin tammi–helmikuun vaihteessa tyypillisesti.
Uudellamaalla vuorokauden keskilämpötila on tilastojen mukaan helmikuussa kolmen ja viiden pakkasasteen välillä, mutta viimeisen seitsemän vuorokauden keskilämpötilaksi on esimerkiksi Vihdissä mitattu –21,2 astetta.
Kylmän sään syypäänä on tällä hetkellä Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-Atlantilla majaileva korkeapaineiden verkosto, joka sysää matalapaineet ja leudot länsivirtaukset huomattavan eteläiselle reitille.
Sää jatkuu myös vastaisuudessa selvästi tavanomaista kylmempänä, mutta Pohjois-Lappi voi muodostaa tässä ajoittain poikkeuksen. Kun ilmavirtaus käy sulalta Jäämereltä Norjan vuoriston yli, Pohjois-Lappi voi ajoittain saada selvästi lauhempaa ilmaa. Esimerkiksi keskiviikkona lämpötila kipusi Suomen pohjoisimmassa pisteessä Nuorgamissa 2,9 asteeseen.
Tällä viikolla sään ennustamisessa hankalinta on pilvisyys. Se vaikuttaa olennaisesti myös lämpötilaan. Tämän vuoksi eri palveluntarjoajien ennusteet saattavatkin poiketa toisistaan, koska erilaiset pilvisyysennusteet vaikuttavat voimakkaasti lämpötilaan.
Kuluvan talven alin lämpötila on Itä-Lapissa Savukosken Tulppiossa 9. tammikuuta mitattu –42,8 astetta. Näin matalia lämpötiloja ei ennusteessa kuitenkaan ole näköpiirissä.
Etelä-Suomessa kuluvan talven alin lämpötila on –31,5, joka mitattiin Lappeenrannassa 30. tammikuuta. Uudellamaalla alin lukema on 2. helmikuuta Vihdin Maasojassa mitattu –31 astetta. On mahdollista, että eteläisessä Suomessa on viikonlopusta alkaen tätäkin kylmempää, jos sää selkenee ja tuuli tyyntyy.
Kylmä ja heikkotuulinen sää tulee heijastumaan myös pörssisähkön hintaan, Foreca ennakoi.