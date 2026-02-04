Antti Rinne häirinnästä eduskunnassa: Huhuja oli aina silloin tällöin

SDP:n entinen puheenjohtaja ja ay-liikkeen toimija Antti Rinne kommentoi valtiopäivien avajaisten yhteydessä eduskunnasta kantautuneita tietoja epäasiallisesta käytöksestä ja häirinnästä.

– Millään työpaikalla ei pitäisi olla häirintää, jotta ihmiset voivat tehdä työnsä rauhassa ja luottavaisesti, hän korosti Verkkouutisille.

Rinne ei halunnut kommentoida SDP:n eduskuntaryhmään kohdistunutta kohua tai sen pohjalta tehtyjä ratkaisutoimia.

– En osaa ottaa kantaa siihen, koska en tiedä tarpeeksi asioista.

Rinne toistaa, että työyhteisöissä pitäisi olla sellainen tilanne, että ihmiset voivat tehdä rauhassa töitään ja keskittyä siihen, mitä varten työpaikalla ollaan.

– Ja jos siihen liittyy sitten tällaista ei-työhön kuuluvaa, niin se on minusta kamala ja ikävä asia.

Rinne on toiminut 2000-luvulla SDP:n puheenjohtajana, pääministerinä ja eri tehtävissä myös eduskunnassa, kuten puhemiehistössä.

Kun olit täällä talossa (eduskunnassa), kantautuiko tietoosi tällaista, mistä nyt puhutaan?

– Huhuja oli aina silloin tällöin, mutta en pysty konkretisoimaan mitään erityistä.