SDP:n entinen puheenjohtaja Antti Rinne Helsingissä 4. joulukuuta 2025., LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Antti Rinne häirinnästä eduskunnassa: Huhuja oli aina silloin tällöin

  • Julkaistu 04.02.2026 | 18:15
  • Päivitetty 04.02.2026 | 18:32
  • Politiikka, SDP
Entinen SDP-toimija korostaa, että millään työpaikalla ei saisi olla häirintää.
SDP:n entinen puheenjohtaja ja ay-liikkeen toimija Antti Rinne kommentoi valtiopäivien avajaisten yhteydessä eduskunnasta kantautuneita tietoja epäasiallisesta käytöksestä ja häirinnästä.

– Millään työpaikalla ei pitäisi olla häirintää, jotta ihmiset voivat tehdä työnsä rauhassa ja luottavaisesti, hän korosti Verkkouutisille.

Rinne ei halunnut kommentoida SDP:n eduskuntaryhmään kohdistunutta kohua tai sen pohjalta tehtyjä ratkaisutoimia.

– En osaa ottaa kantaa siihen, koska en tiedä tarpeeksi asioista.

Rinne toistaa, että työyhteisöissä pitäisi olla sellainen tilanne, että ihmiset voivat tehdä rauhassa töitään ja keskittyä siihen, mitä varten työpaikalla ollaan.

– Ja jos siihen liittyy sitten tällaista ei-työhön kuuluvaa, niin se on minusta kamala ja ikävä asia.

Rinne on toiminut 2000-luvulla SDP:n puheenjohtajana, pääministerinä ja eri tehtävissä myös eduskunnassa, kuten puhemiehistössä.

Kun olit täällä talossa (eduskunnassa), kantautuiko tietoosi tällaista, mistä nyt puhutaan?

– Huhuja oli aina silloin tällöin, mutta en pysty konkretisoimaan mitään erityistä.

