Antti Rinne häirinnästä eduskunnassa: Huhuja oli aina silloin tällöin

SDP:n entinen puheenjohtaja ja ay-liikkeen toimija Antti Rinne kommentoi valtiopäivien avajaisten yhteydessä eduskunnasta kantautuneita tietoja epäasiallisesta käytöksestä ja häirinnästä.
– Millään työpaikalla ei pitäisi olla häirintää, jotta ihmiset voivat tehdä työnsä rauhassa ja luottavaisesti, hän korosti Verkkouutisille.
Rinne ei halunnut kommentoida SDP:n eduskuntaryhmään kohdistunutta kohua tai sen pohjalta tehtyjä ratkaisutoimia.
– En osaa ottaa kantaa siihen, koska en tiedä tarpeeksi asioista.
Rinne toistaa, että työyhteisöissä pitäisi olla sellainen tilanne, että ihmiset voivat tehdä rauhassa töitään ja keskittyä siihen, mitä varten työpaikalla ollaan.
– Ja jos siihen liittyy sitten tällaista ei-työhön kuuluvaa, niin se on minusta kamala ja ikävä asia.
Rinne on toiminut 2000-luvulla SDP:n puheenjohtajana, pääministerinä ja eri tehtävissä myös eduskunnassa, kuten puhemiehistössä.
Kun olit täällä talossa (eduskunnassa), kantautuiko tietoosi tällaista, mistä nyt puhutaan?
– Huhuja oli aina silloin tällöin, mutta en pysty konkretisoimaan mitään erityistä.