”Miten on, Tytti Tuppurainen?” Tämä jäänyt auki häirintäkohussa

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi eilen Ilta-Sanomille, että hänen käytöksestään STT:n jutussa esitetyt väitteet olivat ”ylilyönti”, jonka myös edustajakollegat näkivät.

Tuppurainen on kiistänyt väitteet epäasiallisesta käytöksestä, jonka kerrottiin koskevan muun muassa avustajia ja kansanedustajia. Tuppuraisen mukaan hän vaatii edelleen oikaisua STT:ltä, sen sijaan mahdollisista oikeustoimista hän on luopunut. STT on seissyt artikkelinsa takana.

– Ne väitteet, joita minusta esitettiin, olivat sen kaltainen ylilyönti, jonka edustajakollegani näkivät ja lähtivät omaehtoisesti puolustamaan, Tuppurainen kommentoi tultuaan valituksi uudelleen eduskuntaryhmän johtoon.

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti viittaa IS:n politiikan toimittajan Erno Laisin näkökulmakirjoitukseen, jonka mukaan SDP:ssä on ollut kova tarve saada rivit suoriksi Tuppuraisen tueksi.

– Ilta-Sanomien Erno Laisi kuitenkin vihjaa, ettei [Tuppuraisen] väite pidä paikkaansa (masinointia)? Sammallahti sanoo.

Laisin mukaan IS:ään on tihkunut tietoja, että kun SDP:n häirintäkohu alkoi ulottua Tuppuraisen kautta koko johtoon, alkoi puolueessa tapahtumasarja, joka ei ollut pelkästään ”spontaanien tuenosoitusten” ketju. Ryhmäkanslian Tuppuraista puolustava kirjelmä kasattiin nopeasti ja lähes kaikki demarikansanedustajat ovat julkisuudessa osoittaneet Tuppuraiselle tukeaan. Kaikki eivät IS:n muotoilun mukaan silti ”seiso rivissä täydestä sydämestään”

– Miten on Tytti Tuppurainen? Sammallahti haastaa.

IS:n kolumnissa myös pohditaan, kuka uskaltaa enää tuoda SDP:ssä epäkohtia ilmi, jos seurauksena on ongelmien ratkomisen sijaan ”vuotajien” metsästys.