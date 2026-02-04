Upseeri arvioi: Kremlin voimat ovat lopussa

Vuonna 2014 alkanutta Ukrainan sotaa voi pitää Venäjän pitkäaikaisimpana konfliktina 1600-luvun jälkeen, Britannian asevoimien kenraalimajuri evp. Chip Chapman huomauttaa.
– Vain ensimmäinen ja toinen maailmansota ovat tulleet tappioiden osalta kalliimmaksi modernin Venäjän ja Neuvostoliiton historiassa. Käsittämätön määrä tappioita suhteessa saavutuksiin, Chapman sanoo Frontline-ohjelmassa.
Hänen mukaansa nykytilanne on tuskin kestävällä tasolla Moskovan kannalta. Viime vuonna Venäjän asevoimat saavutti tavoitteensa 409 000 uuden sotilaan värväämisestä.
Tämän vuoden aikana pyritään samaan, mutta lukumäärä ei mahdollista strategisen reservin luomista vaan lähinnä rintamatappioiden korvaamisen. Miespulan vuoksi kuluvan vuoden aikana tuskin nähdään laajempia hyökkäyksiä.
– Heillä ei ole mahdollisuutta uusiin hyökkäysoperaatioihin suuressa mittakaavassa, brittiupseeri sanoo.
Vladimir Putin on samalla kiihdyttänyt ilmahyökkäyksiä Ukrainan kaupunkeja vastaan vain neljän vuorokauden tauon jälkeen. Chip Chapman sanoo pettyneensä siihen, ettei Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ole toistaiseksi antanut viitteitä linjan kovenemisesta Putinia kohtaan.
Trumpin lähipiiriin lukeutuva senaattori Lindsey Graham sanoi tammikuun alussa, että Valkoiselta talolta olisi tullut vihreää valoa koville tariffeille, jotka kohdistettaisiin Venäjän kanssa kauppaa käyville maille. Intialle asetetut korkeammat tullimaksut saivat maan luopumaan venäläisen öljyn ostamisesta.
Nyt tilanne vaikuttaa olevan samankaltainen kuin marraskuussa, jolloin Ukrainalle annettiin viikko aikaa suostua neuvotteluratkaisuun. On mahdollista, että Donetskin alueen luovuttaminen asetetaan ehdoksi Yhdysvaltain turvatakuille.
Evp-kenraalin mukaan Donald Trumpin tulevia toimia on vaikea ennakoida.
– Sen tiedämme, että kovalla voimalla on merkitystä. Ja tämän sekä Donald Trump että Vladimir Putin ovat näyttäneet viime vuosien aikana. Kova voima turvallisuustakuiden osalta on elintärkeää Ukrainalle missä tahansa rauhansopimuksessa, Chip Chapman toteaa.