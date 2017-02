Billnäs-yrittäjä: Donald Trump tekee Amerikasta suurta – tehdään Suomesta suurempi

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin iskulause vaaleissa ja niiden jälkeenkin on ollut "Make America Great Again" eli "Tehdään Amerikasta taas suuri". Olli Muuraisen mielestä Suomelle on nyt avautumassa mahdollisuuksia.

– Se tapa, jolla Donald Trump yrittää tehdä Amerikasta suurta, avaa nimittäin muille maille loistavan tilaisuuden tulla suuremmiksi. Suomi on yksi näistä ja Suomi on hyvissä asemissa, Muurainen kirjoittaa julkisessa Facebook-statuksessaan.

Hän huomauttaa, että puolet piilaakson huippuinsinööreistä on maahanmuuttajia.

– Kun nämä hyvin kansainvälisesti ajattelevat ihmiset alkavat tuntea itsensä ulkopuolisiksi USA:ssa, he ryhtyvät katselemaan itselleen ja perheilleen uutta sijaintia. Britanniassa on samantapainen tilanne rahoitusalalla ja markkinointialoilla, Muurainen kirjoittaa.

Hänen mielestään Suomen pitäisi tarttua nopeasti tilaisuuteen. Hän ehdottaa englannin kielen tekemistä Suomen kolmanneksi viralliseksi kieleksi ja ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta luopumista.

– Voisimme laatia maahanmuuttajille maailman tehokkaimman integraatio-ohjelman ja auttaa intensiivisellä valmennuksella heitä sopeutumaan tämän maan kulttuuriin, tapoihin ja lakeihin, Muurainen kirjoittaa.

Hän muistuttaa, että Suomen väestön englannin kielen taito kuuluu maailman terävimpään kärkeen. Lisäksi Suomessa on Muuraisen mukaan "maailman parhaat insinöörit, luotettava oikeusjärjestelmä, turvallisuus, terveellinen asuinympäristö ja niin edelleen".

– Minä uskon siihen, että suomalaiset ovat valmiita toivottamaan maahan tuhansittain fiksuja ulkomaalaisia ihmisiä, jotka haluavat vain elää rauhassa ja tehdä työtä itsensä, työnantajiensa ja yhteiskunnan hyväksi. Jos me haluamme ja niin päätämme, Suomesta tulee seuraavan trendin tähtilokaatio asua, elää ja tehdä töitä, Muurainen kirjoittaa.

Muurainen kertoi Facebook-viestissään saaneensa sähköpostitse myös mieluisan uutisen omistamaansa Billnäsin ruukkiin liittyen. Hän lopetti ruukin majoitus-, ravintolatoiminnan vuonna 2014 liittyen muun muassa virkamiesten yhteistyöhaluttomuuteen. Nyt Muurainen sai kuulla, että kukaan ei ole valittanut Billnäsin kaavasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen eli kaavasta tulee lainvoimainen.

– Billnäsin uudessa startissa on vielä joitakin kiviä käännettävänä, mutta palataan niihin myöhemmin, Muurainen kirjoitti Facebook-statuksessaan.