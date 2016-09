Ministeri lupaa sakon muuntorangaistuksen palaavan pian

Kansanedustaja Kari Tolvanen (kok.) tiedusteli eduskunnassa oikeusministeriön pääluokkaa käsiteltäessä, mitä sakon muuntorangaistuksen aikataululle kuuluu.

– Se on lähellä sydäntäni ja lähellä rehellisten kauppiaiden sydäntä. Millä aikataululla se tulee, ja millainen prosessi siitä tulee? Tuleeko siitä kevyt prosessi vai raskas prosessi, niin kuin tämä edellinen oli, Kari Tolvanen kysyi.

Työ- ja oikeusministeri Jari Lindström (ps.) vastasi toteamalla, että eduskunta on aikanaan lausumassaan edellyttänyt, että hallitus selvittää viipymättä tätä mahdollisuutta yksinkertaistaa ja keventää sakon muuntorangaistusmenettelyä.

– Tämä on tietenkin se ohje, minkä pohjalta me toimimme, ja sitä selvitetään tämän lausuman mukaisesti, ja tavoite on antaa siitä vielä tämän vuoden aikana hallituksen esitys tänne eduskuntaan, Lindström vastasi.

– Sitten myöhemmin selvitetään vielä erikseen se muuntorangaistuksen täytäntöönpanon aloittamistehtävien siirtäminen ulosotolta rikosseuraamuslaitokselle. Tässä tähän vastausta, hän jatkoi.