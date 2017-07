Terrori-isku Suomessa on todennäköinen - kaikki asiantuntijat samaa mieltä

Porin SuomiAreenalla Mikä meitä uhkaa? -paneeliin osallistuneiden turvallisuusalan asiantuntijoiden mukaan on todennäköistä, että Suomessa tapahtuu tulevan kolmen vuoden aikana terrori-isku.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) ja varapuheenjohtaja Mika Kari (sd.), poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg, Eurooppanuoret ry:n puheenjohtaja Tuomas Tikkanen ja Accenturen tietoturvajohtaja Yacine Zaitri vastasivat kaikki myöntävästi kysyttäessä, pitävätkö he todennäköisenä, että Suomeen kohdistuu terrori-isku tulevan kolmen vuoden aikana.

Ilkka Kanervan mukaan olisi epäloogista kuvitella Suomen olevan suojassa, kun monissa muissa Euroopan suurkaupungeissa iskuja on viime aikoina nähty. Kanervan mukaan pitää olla valppaana, että uhalta suojauduttaisiin.

– Toivottavasti olen väärässä, ja teen kaikkeni, jotta tältä suojauduttaisiin, hän sanoo.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan järjestäytyneen terroristijärjestön iskua todennäköisempi on yksittäisen henkilön tai parivaljakon toteuttama isku.

– Tällainen joukkosurmatyyppinen uhka on meidän skenaarioissa yksi kauhukuva, jonka torjumisen eteen harjoittelemme ja teemme töitä.

– Niin naiivi ei voi olla, että tämä kauhuskenaario ei toteudu Suomessa. Se on päivänselvää. Mutta viranomaiset tekevät kaikkensa, että tällaista ei tapahdu ja se pystytään torjumaan ennakolta.

Kolehmaisen mukaan terrorismin torjumisessa yksi keskeinen keino on syrjäytymisen ehkäiseminen.

Panelistien lisäksi myös lappuäänestyksellä keskusteluun osallistunut yleisö uskoi iskun olevan todennäköinen, huomautti sisäministeriön Päivi Nerg.

– Tämä on tavallaan hyvä asia, että Suomessa on herätty siihen, että me ei olla lintukoto, hän sanoi yleisöön viitaten.

Nergin mukaan heräämisestä on seurannut keskustelua paitsi resursseista, myös esimerkiksi lainsäädännön kehittämisestä.

– Meillä on aika paljon tehtävää nyt, Nerg sanoo.

Eurooppanuorten Tuomas Tikkasen mukaan monet nuoret peräänkuuluttavat turvallisuusuhkiin varauduttaessa suhteellisuudentajua. Hän huomauttaa, että tällä hetkellä Euroopassa tapahtuu terrori-iskuja määrällisesti yhtä paljon kuin 1980-luvulla. Iskut liittyivät tällöin pääosin Euroopan maiden sisäisiin ongelmiin ja eri alueiden itsenäistymispyrkimyksiin.

– Maailma ei ole räjähtämässä käsiin, Tikkanen sanoo.

– Peräänkuulutan – ja uskon, että monet nuoret peräänkuuluttavat – realismia ja suhteellisuudentajua siinä, että me elämme avoimessa yhteiskunnassa ja yhteiskunnan sulkeminen ei ole ratkaisu globaaleihin ongelmiin. Nuoret eivät halua, että me luopuisimme tällaisten uhkien edessä niistä arvoista, joiden varaan suomalainen yhteiskunta on rakennettu.