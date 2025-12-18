Vain USA:n joukot pidättelisivät Venäjää, uskotaan Puolassa

Puolan johtaviin turvallisuuspolitiikan asiantuntijoihin lukeutuva professori Slawomir Debski pitää ristiriitaisena mallia, jossa länsimaat tarjoaisivat Ukrainalle Naton peruskirjan ”artikla 5:n kaltaiset” turvatakuut, mutta samalla Ukrainalta nimenomaisesti evättäisiin mahdollisuus hakea Naton jäsenyyttä, kuten Yhdysvaltain uudessa kansallisessa turvallisuusstrategiassa on linjattu.

– Artikla 5 ei ole iskulause, vaan se on sisäänrakennettu Naton instituutioihin, suunnitteluun, komentorakenteisiin ja eteentyönnettyihin joukkoihin. Jos Ukraina asemoitaisiin Naton ulkopuolelle, se on määritelmällisesti USA:n turvallisuusvyöhykkeen ytimen ulkopuolella, College of Europe -yliopiston vierailevana professorina toimiva Debski kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Washington näyttää esittävän Yhdysvaltojen turvatakuiden ulottamista Ukrainaan ilman Natoa – siis ilman sitä mekanismia, jonka varaan artikla 5:n uskottavuus perustuu. Tämä luo todellisen uskottavuusongelman – ei vain takuiden, vaan myös itse ehdotuksen osalta, hän toteaa.

Asetelmaa pahentavat hänen mukaansa USA:n valtiovarainministeri Scott Bessentin äskettäiset lausunnot, joissa tämä antoi ymmärtää, että Yhdysvallat ei aikoisi puolustaa eurooppalaisia liittolaisiaan, jos Venäjä hyökkäisi.

– Jos jopa liittokunnan jäsenille kantautuu tällaisia viestejä, on vaikea nähdä, miten Ukrainalle annettavilla räätälöidyillä, sopimuksiin perustumattomilla takuilla voisi olla todellista painoarvoa, Debski painottaa.

Turvatakuiden uskottavuus on hänen mukaansa täysin riippuvainen siitä, kuinka valmis niiden antaja on tositilanteessa antamaan luvattua apua.

– Ukrainan näkökulmasta ainoa takuu, joka aidosti pidättelisi Venäjää, olisi amerikkalaisten joukkojen pysyvä sijoittaminen Ukrainan alueelle. Mikä tahansa muu ratkaisu on poliittisesti pyörrettävissä, oikeudellisesti epämääräinen ja strategisesti hauras, hän arvioi.

– On sinänsä myönteistä, että Yhdysvaltojen, Euroopan ja Ukrainan välillä käydään neuvotteluja sodan lopettamisen ehdoista – vaikka Venäjä arvatenkin ne joka tapauksessa hylkää, hän kiteyttää.

Debski esitti näkemyksensä reaktiona nimekkään amerikkalaistutkijan Samuel Charapin X-päivitykseen, jossa myös tämä kyseenalaisti presidentti Donald Trumpin kaavailemien takuiden uskottavuuden.

Ennen nykyistä tehtäväänsä professori Debski on toiminut muun muassa Puolan ulkopoliittisen instituutin johtajana.

