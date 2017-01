Maahanmuuttovirasto teki viime vuonna yli 28 000 turvapaikkapäätöstä

Päätöksiä turvapaikka-asioissa tehtiin viime vuonna noin neljä kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna, eli yhteensä noin 28 200.

– Jos unohdetaan poikkeukselliset vuodet 2009 (5 988 hakijaa) ja 2015, vuosittainen turvapaikanhakijamäärä on vaihdellut viimeisen kymmenen vuoden aikana 3 000-4 000 välillä. Vaikka viime vuoden hakijamäärä on paljon pienempi kuin edellisvuonna, on se vielä tämän keskiarvon yläpuolella, sanoo turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo.

Ensimmäistä oleskelulupaa haki viime vuonna yhteensä 26 071 henkilöä. Eniten oleskelulupaa haettiin perhesiteen perusteella, yhteensä 10 579.

Mahdollisuus hakea oleskelulupaa inkerinsuomalaisena paluumuuttajana päättyi heinäkuun alussa. Hakemuksia tuli vireille viime vuonna yhteensä 472, kun niitä tuli edellisenä vuonna 224.

Tehdyistä oleskelulupapäätöksistä 85 prosenttia oli myönteisiä.

Suomen kansalaisuutta haki viime vuonna 11 918 henkilöä, mikä on lähes yhtä paljon kuin edellisenä vuonna (11 041). Eniten kansalaisuutta hakivat venäläiset, somalialaiset, irakilaiset, virolaiset ja afganistanilaiset.

Kansalaisuuspäätöksen sai 12 088 henkilöä. Päätöksistä myönteisiä oli 80 ja kielteisiä 20 prosenttia. Myönteisten päätösten osuus kasvoi vuodentakaisesta, jolloin niitä oli 8 281.

– Yleisin syy kielteiseen päätökseen oli joko puutteellinen kielitaito tai epäselväksi jäänyt henkilöllisyys, kertoo Maahanmuuttoviraston kansalaisuusyksikön tulosalueen johtaja Ulla Vainikka.

Vastaanottopaikkoja vähennetty

Viime vuoden tammi-helmikuussa Suomessa oli 227 vastaanottokeskusta ja niissä noin 29 000 asukasta. Vuoden kuluessa keskusten määrää karsittiin turvapaikanhakijamäärän laskettua siten, että nyt keskuksia on 126 ja niissä asukkaita noin 16 000, ja yksityismajoituksessa asuu noin 3 700 turvapaikanhakijaa.

Vuoden 2016 aikana yhä useampi turvapaikanhakija onkin majoittunut yksityismajoituksessa ystävien tai sukulaisten luona. Tällä hetkellä yksityismajoituksessa asuu noin 19 prosenttia turvapaikanhakijoista.

Koska turvapaikanhakijamäärä on ollut viime vuonna edellistä vuotta huomattavasti pienempi, lakkautetaan vastaanottokeskuksia vielä lisää.

Maahanmuuttovirasto on varautunut myös turvapaikanhakijoiden määrän äkilliseen kasvuun.

– Vastaanottokeskuksien paikkamäärää voidaan nopeasti nostaa tuhansilla ja hätämajoituspaikkoja voidaan perustaa, jos tarve vaatii, kertoo vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen Maahanmuuttovirastosta.