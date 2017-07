Perussuomalaisten Leena Meri: Olemme suurin puolue vuonna 2019

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri asettaa kovia tavoitteita johtoaan täysin vaihtaneelle PS-puolueelle. Hän sanoo olevansa tyytyväinen puolueensa HS-gallupissa saamaan kannatukseen. Keskiviikkona julkaistun kannatuskyselyn mukaan perussuomalaisia kannattaa nyt 6,3 prosenttia suomalaisista.

Suhteessa edelliseen HS-gallupin lukemaan (6,1 %) perussuomalaisten kannatuksessa on pientä nousua.

Yle julkaisi torstaina oman gallupinsa, jossa perussuomalaisten kannatus on 8,1 prosenttia.

Leena Meri uskoo puolueensa kannatuksen jatkavan nousuaan. Hänellä on kova luottamus puolueensa kannatukseen, joka on tällä hetkellä pienempi kuin vasemmistoliiton. Jopa suurimman puolueen paikkaan riittää uskoa.

– Oppositiopuolueelle kannatuksen kasvu on odotuksenmukaista. Suuntamme on oikea, ja olemme yleensä yllättäneet vaaleissa. Luotamme siihen, että olemme suurin puolue vuonna 2019, Meri sanoo Verkkouutisille.

Perussuomalaisista irtaantuneen Uuden Vaihtoehdon tulevaisuuteen Meri ei usko. Uusi Vaihtoehto sai HS-gallupissa 2,5 prosentin kannatuksen ja Ylen gallupissa 0,7 prosentin kannatuksen.

– Heidän kannatuksensa on laskemaan päin ja vipuvartensa heikko. Käytännössä heidän ohjelmansa on hallitusohjelma ja toimintansa kokoomuksen ja keskustan avustamista. En usko, että tällaisella on tulevaisuutta, sanoo Meri, joka on ollut reilun kuukauden oppositiopuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Hallitukseen kuuluvat kokoomus, keskusta ja Uusi Vaihtoehto saivat HS:n kyselyssä 39,9 ja Ylen kyselyssä 37,8 prosentin yhteiskannatuksen. Leena Meri uskoo, että Uuden Vaihtoehdon irtaantuminen perussuomalaisista on syönyt kansalaisten luottoa hallitukseen.

– Saamani palautteen ja ihmisiltä kuulemieni juttujen perusteella he kokevat, etteivät he ole antaneet ääntään ja tukeaan tälle hallituspohjalle. Perussuomalaisten äänestäjät äänestivät nimenomaan perussuomalaisia. Myös viime aikojen muut tapahtumat poliittisella kentällä, kuten kiista sote-uudistuksen valinnanvapausmallista, ovat vieneet hallituksen uskottavuutta, Meri arvioi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi torstaina, että puolue tulee hyvin todennäköisesti asettamaan oman presidenttiehdokkaan. Halla-aho aikoo tehdä asiasta esityksen puoluehallitukselle 4. elokuuta pidettävään kokoukseen.

Presidenttiehdokkaan nimi perustuu perussuomalaisten paikallisyhdistyksille kesäkuussa tehtyyn kyselyyn. Halla-ahon mukaan kyselyssä nousi selvästi esiin, kenet jäsenistö haluaa puolueen ehdokkaaksi. Henkilön nimeä Halla-aho ei kerro.

Myös Leena Meri kieltäytyy kommentoimasta presidenttiehdokkaan nimeä.

– On pyydetty, että asiaa ei kommentoida. Nimi tulee julki 4. elokuuta, Meri sanoo.