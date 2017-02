PS:n soteministeri kotihoidontuesta HS:lle: Naisia ei pakoteta jäämään kotiin

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps.) haluaa, että myös perheet osallistuisivat keskusteluun perhevapaista ja varhaiskasvatuksesta. Mattila sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että keskustelua käydään nyt liikaa työelämän vaatimusten näkökulmasta.

”Hirvittävästi esitellään malleja, mutta missä tästä keskustelusta ovat äidit, isät ja perheet, jotka mahdollisesti haluavat valita?”

Perussuomalaisten kanta uudistuksiin on kielteinen, eikä puolueella ole omia vastaehdotuksia. Puolue lähtee nykyisen järjestelmän säilyttämisestä.

”Ei kukaan perussuomalaisissa kiistä sitä, että työelämä muuttuu ja aiheuttaa paineita jatkokeskustelulle. Perheiden valinnanvapautta pitää kuitenkin kunnioittaa molemmissa tapauksissa, joko silloin kun he haluavat hoitaa lasta kotona tai kun he yrittävät sovittaa yhteen työelämää ja perhe-elämää”, Mattila sanoo.

Perussuomalaiset ja puheenjohtaja Timo Soini ovat olleet näkyvimpiä kotihoidontuen kannattajia. Pirkko Mattila sanoo saavansa paljon kiitosta perheiltä siitä, että joku puolustaa kotihoidon tuella olevia äitejä.

”Ei ole koko totuus, että naiset olisivat kotiin pakotettuina. Kotihoidon tuki on tavattoman suosittu järjestelmä, ja se on sosiaalietuus, joka on laajasti hyväksytty ja laajasti käytössä”, Mattila sanoo.

Mattila uskoo, että nykyisenkin perhevapaajärjestelmän rakenteet taipuvat riittävän hyvin, jos vain työelämässä olisi nykyistä enemmän joustavuutta, esimerkiksi enemmän mahdollisuuksia lyhennettyihin työaikoihin ja osa-aikaiseen työhön.