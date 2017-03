Suomi ja Viro suunnittelevat sotilasyhteistyötä – "alueelle asejärjestelmän käyttäjien ryhmä"

Suomi on jo päättänyt hankkia telavetoisia K9 Thunder -panssarihaupitseja Etelä-Koreasta. Viro on solminut Etelä-Korean kanssa aiesopimuksen vastaavien tykkien hankinnasta. Myös Norja on ilmaissut kiinnostuksensa kyseisiin aseisiin.

– Tulimme siihen tulokseen, että jos myös Norja päättää hankkia K9-tykistöä aseistukseensa, syntyy kyseisen asejärjestelmän käyttäjien ryhmä meidän alueellemme, Viron puolustusvoimien komentaja, kenraali Riho Terras totesi Viron yleisradiolle ERR:lle.

Terras tapasi Suomen puolustusvoimain komentajan, kenraali Jarmo Lindbergin keskiviikkona. Tapaamisen pääaiheena oli K9 -haupitsien hankintaan liittyvä yhteistyö.

Terrasin mukaan asejärjestelmän käyttäjien ryhmä voisi esimerkiksi harjoitella yhdessä ja työskennellä yhdessä asejärjestelmän elinkaarikustannusten pienentämiseksi.

Riho Terras totesi, että vaikka tykkien huollosta voitaisiin myös huolehtia yhdessä, Viro haluaa säilyttää osan huoltotoimista kotimaassa.

Puolustusvoiman komentajat keskustelivat myös Baltian puolustuskorkeakoulusta sekä UNIFIL -rauhanturvaoperaatiosta Libanonissa.

K9 Thunder on Etelä-Koreassa kehitetty itsevetävä 155 millimetrin panssarihaupitsi, jolla on viiden hengen miehistö. Haupitsien valmistus alkoi vuonna 1999.