Li Andersson HS:lle: En tiedä millä perusteella meidät voi liittää väkivaltaan Hampurissa

– On ikävää, että on ollut niin paljon väkivaltaisuuksia. On selvä asia, että tuomitsemme väkivallan. Mutta siellä on ollut myös monia isoja mielenosoituksia, jotka ovat sujuneet hyvin. Paikalla on ollut paljon kansalaisjärjestöjä, Li Andersson sanoo Helsingin Sanomille.

Myös vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto tuomitsee väkivallan samassa jutussa.

Li Anderssonin mukaan on omituista, että vasemmistoliitto liitetään Hampurin G20-kokousta vastustaneisiin mellakoihin. Hän ei ota kantaa vasemmistonuorten osallistumiseen mielenosoituksiin. Vasemmistojohtajan mukaan politiikassa pyritään luomaan asiayhteyksiä, joita ei ole olemassa.

– En tiedä millä perusteella meidät voidaan liittää väkivallantekoihin Hampurissa, hän toteaa.

Vasemmistonuorten delegaation osallistumisesta Hampurin mielenosoituksiin nousi viikonloppuna pienimuotoinen mediakohu. Kymmenhenkiseen delegaatioon kuului kaksi vihreiden nuorten jäsentä.

Somekeskustelu aiheesta on käynyt kuumana ja monet ovat vaatineet vihreitä ja vasemmistoliittoa sanoutumaan julkisesti irti mielenosoitusten yhteydessä tehdystä ilkivallasta ja mellakoista, jotka jatkuivat pitkälle sunnuntaiyölle.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä tivasi sunnuntaina, onko vihervasemmisto matkannut Hampuriin valtion rahoilla. Hän vaati jyrkkää irtisanoutumista väkivaltaisuuksista ja totesi Li Anderssonin ja Touko Aallon pysytelleen asiasta hiirenhiljaa.

Paikalla olleet vasemmistonuoret ovat korostaneet, etteivät he ole osallistuneet mellakointiin vaan ainoastaan rauhanomaisiin mielenosoituksiin.

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan totesi aiemmin, että vaatimus mellakoinnin tuomitsemisesta on epäreilu.