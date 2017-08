Jukka Kopra: Junaliikenteen palvelutason on parannuttava

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra pitää järkevänä rautateiden henkilöliikenteen avaamista kilpailulle.

Kopran mukaan kilpailun lisääminen avaa mahdollisuuden lisääntyvälle hintakilpailulle, asiakaslähtöisyydelle sekä palvelujen kehittämiselle. Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi rautatieliikenteen vaiheittaisesta kilpailulle avaamisesta keskiviikkona.

– Uudistuksen lähtökohta on se, että sen myötä henkilöliikenteen palvelutason on jatkossa oltava parempi kuin nykyisen monopolin hoitamana. Tavoitteena on, että kilpailu kirittää junaliikenteen parempaan asiakaslähtöisyyteen sekä matalampiin lippuhintoihin, Kopra kertoo.

Rautateiden henkilöliikenteen avaamisella kilpailulle pyritään nostamaan junaliikenteen matkustajamääriä sekä edistämään ilmastotavoitteisiin pääsemistä. Kopra näkee lisääntyvän kilpailun myös mahdollisuutena elinkeinoelämälle ja työllisyydelle.

– Työvoiman heikko liikkuvuus on yksi työllisyyden kasvun suurimpia esteitä. Matalammat junalippujen hinnat sekä parempi palvelu parantaisivat liikkuvuutta merkittävästi. Parhaimmillaan uudistuksessa voittavat niin palkansaajat, yritykset kuin ilmastokin.

Kopran mukaan on kuitenkin hyvä, että uudistus tehdään vaiheittain ja rajatulla alueella. Näin uudistuksessa voidaan välttää karikot ja muutos on hallitumpi.