Ylen Lauri Kivinen: Painostamisemme ei onnistuisi

Yleisradion toimitusjohtaja Lauri Kivinen ottaa tiedotteessaan kantaa Yle-keskusteluun ja yhtiöstä esitettyihin väitteisiin.

"Riippumattomuus on julkisen palvelun median ja Ylen peruskivi. Ylellä on lakisääteinen tehtävä, jota se toteuttaa itsenäisesti. Olemme tilivelvollisia vain suomalaisille. Jos emme olisi riippumattomia, se näkyisi varmasti. Jos meihin kohdistettaisiin todellista painostusta, älähtäisimme heti", Lauri Kivinen sanoo.

Kivinen on ollut Yleisradion toimitusjohtaja vuodesta 2010. Hän toteaa tänä aikana Suomella olleen viisi pääministeriä.

"Tänä aikana ohjelmallisiin valintoihin tai linjauksiimme ei ole vaikuttanut minkään yksittäisen tahon painostus tai pahastuminen, vaan päätökset Ylessä on tehty täysin journalistisin perustein ja totuutta tavoitellen".

Toimitusjohtajan mukaan yhtiöllä on ainutlaatuisen vahva pohja, kuvatut toimintamallit ja eettiset säännöt, jotta riippumattomuudesta voidaan pitää kiinni.

"Ylen journalismin tärkein arvo on totuudellisuuteen pyrkiminen. Se on mahdollista vain, kun toimituksemme tekevät päätöksensä itsenäisesti. Siksi myös toimitusjohtaja on rajattu journalistisen päätöksenteon ulkopuolelle", hän huomauttaa.

Tiedotteen mukaan Ylessä vastaavat toimittajat päättävät journalistisesta linjasta ja työilmapiirissä pyritään luottamuksellisuuteen, "jotta journalismista voidaan käydä suoraa, avointa ja myös kriittistä keskustelua toimitusten sisällä".

Lauri Kivisen mukaan "näyttää siltä, että toimintamallit ja työilmapiiri joissakin Ylen toimituksissa vaativat uutta luottamuksen rakentamista, kuuntelua ja kuulluksi tulemista".

"Monet yleläiset ovat viime viikon tapahtumista ymmällään ja itsekin otan tilanteen vakavasti. Haluan kaikin voimin edistää luottamusta ja vaalia sitä, mikä on tärkeintä: Yleisradion riippumattomuutta ja luotettavuutta suomalaisten silmissä".