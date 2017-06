TS: Tuhannet valitukset turvapaikkapäätöksistä ruuhkauttaneet pahoin hallinto-oikeuden

Maahanmuuttoviraston jonossa on vielä 1 300 turvapaikkahakemusta, jotka on jätetty vuonna 2015.

Turun Sanomien mukaan hallinto-oikeus on pahoin ruuhkautunut kielteisistä turvapaikkapäätöksistä tehdyistä valituksista. Jonossa on 10 000 valitusprosessia.

Poliisihallituksen poliisitarkastajan Mia Poutasen mukaan tällä hetkellä on yleistä, että kaikki valitustiet käytetään ja turvapaikkaprosessi pitenee.

– Poliisi varautui jo viime vuonna suureen palautettavien määrään, mutta heitä ei ollut eikä ole vieläkään, Poutanen sanoo TS:lle.

Kun KHO on antanut asiassa lainvoimaisen päätöksen, turvapaikanhakija voi jättää vielä uuden hakemuksen, jos päätös on hakijan kannalta kielteinen.

Pisimmillään turvapaikkapäätöstä on Suomessa jouduttu odottamaan pian kaksi vuotta. Maahanmuuttoviraston (Migri) jonossa on vielä 1 300 hakemusta, jotka on jätetty vuonna 2015.

Pitkäksi venyvänä odotusaikana turvapaikanhakija ehtii muodostaa Suomeen siteitä, joita hän voi käyttää perusteena uuden hakemuksensa tueksi oleskeluluvan saamiseksi.