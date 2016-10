Päiväkoti pyytää sulkemaan kännykän lasta hakiessa – "päiväsi tärkein tapaaminen"

Päivän tärkein tapaaminen on päiväkodin portilla.

Tärkeä puhelu meneillään juuri, kun lapsi pitäisi hakea päivähoidosta? Tuttu tilanne varmaan monelle nykyvanhemmalle. Helsingin Lauttasaaressa sijaitseva päiväkoti Lokki haluaa muistuttaa vanhempia kuitenkin päivän tärkeimmästä tapaamisesta. Se tapahtuu päiväkodin portilla, vinkkaa syksystä saakka aidassa ollut kyltti.

– Kun vanhempi tulee hakemaan lastaan päiväkodista ja jos hän puhuu samaan aikaan kännykkään, se on aina pettymys lapselle, kun hän ei kohtaakaan vanhempaansa, perustelee päiväkodinjohtaja Kirsti Lahtinen kyltin olemassa oloa.

Lahtinen korostaa, että kyseessä on ajallisesti pieni, mutta arvokas hetki. Kun lapsi juoksee iloisena vanhempaansa kohti, mutta huomaakin jääneensä toiseksi, hetkestä tulee lapsen näkökulmasta kuitenkin karu.

– Sehän on todella pieni hetki, kun lapsi saa sen huomionsa. Ja kun varhaiskasvattajamme haluaisi kertoa muutamalla sanalla, miten lapsen päivä on mennyt, häiritsee se tätäkin tilannetta, jos vanhempi on puhelimessa, Lahtinen huomauttaa.

Lahtinen kertoo, että vinkki kyltin laittamisesta tuli työntekijältä, joka oli huomannut vastaavankaltaisen toisessa päiväkodissa. Kännykkään puhuvat vanhemmat eivät ole Lahtisen mukaan mikään mittava ongelma, mutta asiasta on vuosien mittaan kuitenkin muistutettu erilaisissa yhteyksissä.

Miten vanhemmat ovat suhtautuneet kylttiin?

– Ei kukaan ole ainakaan minulle antanut mitään palautetta asiasta. Saattaahan tämä herättää närkästystä, mutta kyllä kaikki tämän varmasti viime kädessä ymmärtävät, uskoo Lahtinen.