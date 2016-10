PS:n Jari Ronkainen: Maahanmuuttoviraston sopimukset romuttavat sisäministeriön talouden

Hallitus tiedotti tiistaina, että vuoden kolmannessa lisätalousarviossa esitetään maahanmuuton menoihin nettomääräisesti 38 miljoonan euron lisäystä.

Jari Ronkaisen mukaan "tätä taustaa vasten julkisuuteen vuotaneen Maahanmuuttoviraston eli Migrin turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnassa 14.12.2015 käyttämä sopimuspohja on käsittämätöntä luettavaa".

– Käytännössä se on tarkoittanut sitä, että valtion piikki on ollut auki ja sen päälle ainakin Suomen Punaiselle Ristille on maksettu 8 prosentin hallintokulukorvausta, Ronkainen kirjoittaa blogissaan.

Hän toteaa, että aiemmin yltiöpäisiä kustannuksia on perusteltu turvapaikanhakijoiden vyörystä aiheutuneella kiireellä.

– Selitys kuitenkin ontuu, sillä Migri oli käynyt vajaa viikkoa aikaisemmin 8.12.2015 tulostavoiteneuvottelun sisäministeriön kanssa vuotta 2016 ajatellen, jossa sovittiin, että perustettavien vastaanottokeskusten kustannukset eivät saa ylittää keskimääräistä vastaanoton 37 €/vrk/hlö kustannusta. Toteutunut kustannus SPR:n vastaanottokeskuksissa on ollut jopa 199 €/vrk/hlö eli yli viisinkertainen määrä tavoitekustannukseen nähden! Onko tulostavoiteasiakirjalla ollut edes wc-paperin virkaa?, kysyy Ronkainen.