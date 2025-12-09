Varoitus rintamalta: Venäjän tuplataktiikka uhkaa etulinjan kaupunkia

Venäjän joukot ovat toimineet huomattavan aktiivisesti viimeisten kahden viikon aikana Itä-Ukrainan Pokrovskin suunnalla ja itse Pokrovskissa.

Hyökkääjä yrittää edetä ja muodostaa vähitellen saartorenkaan merkittävän kaupungin ympärille, uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media.

Venäjän joukot ovat lisänneet painetta Pokrovskin puolustuksen keskustassa ja sivustoilla, kertoo Ukrainan asevoimien 38. merijalkaväkiprikaatin tiedottaja Myroslav Kryvoruchko Army TV:lle.

Hyökkääjä yrittää samanaikaisesti parantaa omia asemiaan ja luoda edellytyksiä lisäsaarrolle. Venäjän joukkojen tavoitteena on vähitellen uuvuttaa ukrainalaisten yksiköt ja pyrkiä sulkemaan kaupungin ympärille muodostettu saartorengas.

Kryvoruchkon mukaan venäläiset yrittävät katkaista Ukrainan logistiikan ja huoltoreitit sekä soluttautua puolustajan asemiin.

– Hyökkääjä pyrkii yleisesti ottaen yhdistämään molemmat taktiikat. Yhtäältä he yrittävät tukkia logistiikkareitit tulenkäytöllä ja suorittavat soluttautumisoperaatioita selustassa. Toisaalta he soluttautuvat jatkuvasti pienissä ryhmissä (Ukrainan) puolustusasemien väliin luodakseen painetta puolustuksen syvyyteen.