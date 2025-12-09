Suomalaisten sijoitusinto ei laannu, rahastoihin jättisumma marraskuussa

Sijoittajien kiinnostus rahastoihin jatkui vahvana marraskuussa, kertoo Finanssiala.
Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin marraskuussa yhteensä 973 miljoonaa euroa uusia pääomia.
– Kasvaneen epävarmuuden seurauksena sijoittajat hajauttivat marraskuussa sijoituksia kaikkiin päärahastoluokkiin. Osake- ja korkorahastojen lisäksi yhdistelmärahastot kiinnostivat sijoittajia, kertoo tiedotteessa Finanssialan johtava asiantuntija Mariia Somerla.
– Osakerahastoissa pääomia hajautettiin eniten globaalisti ja Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin. Saksassa kuluvana vuotena päätetyt isot talouden tukipaketit astuvat voimaan vasta ensi vuonna, joiden arvioidaan vaikuttavan myönteisesti koko Euroopan talouteen, hän jatkaa.
Marraskuu oli kahtiajakoinen erityisesti Yhdysvalloissa, jossa teknologiaosakkeiden osakekurssit laskivat voimakkaasti ja vetivät osakeindeksejä alaspäin. Kuukauden loppupuolella markkinat elpyivät ja kokonaisuutena kuukaudesta muodostui tuottojen näkökulmasta aika tavanomainen.
Sp-rahastoyhtiön toimitusjohtaja Petteri Vaarnanen sanoo, että tapahtumarikas marraskuu osoitti pitkäjänteisyyden merkityksen sijoittamisessa.
– Tarkasteltaessa kuukausittaisia nettomerkintöjä voidaan nähdä, että suomalaisten luottamus sijoitusmarkkinoiden kehitykseen ei horjunut ja sijoitusrahastoihin tehtiin nettomerkintöjä lähes miljardin euron arvosta. Säästöpankkirahastojen osalta yhdistelmärahastojen kysyntä jatkui vahvana. Kokonaisuutena nettomerkinnät olivat positiiviset, vaikkakin kasvu oli aikaisempia kuukausia jonkin verran hitaampaa, Vaarnanen kertoo.
Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa lähes 200 miljardia euroa.