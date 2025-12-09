Virolaisdiplomaatti: Pohjoismaat ja Baltia eivät saa vähetellä itseään

Viron ulkoministeriön kansliapäällikkö Jonatan Vseviov muistuttaa Viron yleisradiolle ERR:lle antamassaan haastattelussa, että ”eräs Venäjän keinoista on varastaa meiltä sanamme”.

– Neuvostoaikoina he kutsuivat itseään ja satelliittejaan kansandemokratioiksi, joilla ei ollut mitään tekemistä kansan eikä demokratian kanssa. Niin esittävät venäläiset nyt jotain rauhanpyrkimyksiä.

Vseviov painottaa, että rauhaan pyritään tukemalla Ukrainaa ja painostamalla Venäjää eikä venäläisten propagandaa levittämällä.

– Heidän propagandistinsa väittävät, että Euroopassa on jokin sotapuolue, joka sotaa lietsoo, no, sehän ei kuulkaa voisi kauempana totuudesta olla. Tässä nykytilanteessa on yksi hyökkääjä, yksi uhri ja sitten ne, jotka yrittävät auttaa uhria, jotta hyökkäykselle tulisi loppu, kansliapäällikkö huomauttaa ja lisää:

– Rauhaa haluavat ukrainalaiset, ja rauhaan tarvitaan ainoastaan, että hyökkääjä lopettaa hyökkäyksensä.

”Tämän sodan juurisyy, ettei Venäjä hyväksy Neuvostoliiton hajoamista”

Vseviov toteaa, ettei ole merkkejä siitä, että Vladimir Putin olisi muuttanut omia tavoitteitaan.

– Pikemminkin päinvastoin, me näemme merkkejä siitä, että hän pysyy linjallaan. Sen linjan tavoitteena ei ole ainoastaan pala Ukrainasta, vaan koko Ukraina ja itse asiassa koko Euroopan turvallisuuden kääntäminen ylösalaisin.

Kansliapäällikkö painottaa, että venäläiset vain kuorruttavat näitä tavoitteitaan puhumalla ”juurisyistä” tai ”strategisesta vakaudesta”, joka tulisi saavuttaa.

– Tämän sodan juurisyy on Putinin kyvyttömyys hyväksyä Neuvostoliiton hajoamista ja halu palata imperiumin aikaan, jossa Venäjä hallitsee Keski- ja Itä-Eurooppaa. Niin kauan kuin tämä tavoite ei muutu, en näe kompromissin hakemiselle mahdollisuutta, toteaa Vseviov ja jatkaa:

– On toki mahdollista antaa periksi ja Euroopan historiassa on useita esimerkkejä, kuten sudeettialueiden luovuttaminen, joissa on näennäisesti ostettu itselle vakautta. Se johtaisi samaan kuin 1900-luvulla eli katastrofiin. Me emme tietenkään sellaista tue.

”Pohjoismaat ja Baltia eivät saa vähätellä itseään”

Vseviov kommentoi myös kysyttäessä Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubbin arviota siitä, että olemme suuntaamassa kohti maailmaa, jossa vallitsee vahvimman oikeus. Haastattelija myös muistuttaa Stubbin sanoneen suomalaisille, että näiden tulisi varautua epäoikeudenmukaiseen rauhaan.

– Ennen kaikkea, mitä tulee kompromissiin: kuvitellaan tilanne, jossa murhaaja ja hänen uhrinsa tekevät kompromissin. Se on luonnollisesti äärimmäisen vaikeaa, koska kompromissi vaatisi sen, että murhaaja luopuisi tavoitteistaan. Ja kuten juuri puhuimme, ei ole näkyvissä yhtäkään merkkiä, että Putin olisi sitä tehnyt. Joten oikeudenmukainen ja kestävä rauha saavutetaan painostamalla Venäjää ulkoisesti niin, että se ymmärtää, ettei aika ole sen puolella, vastaa Vseviov ja jatkaa:

– Toiseksi, jos esikuvana mainitaan suomettumisen aikainen Suomi, jota lähdettäisiin mallina toteuttamiseen, se on minusta väärin. Toki Ukrainan tilanne on vaikea, muttei sovi unohtaa, että myös Putinin tilanne on vaikea. Hänellä ei ole minkäänlaista perspektiiviä, kuinka hänen strategiansa voisi tosiasiassa osoittautua menestyksekkääksi. On vain sokea usko siihen, että länsi väsyy ensimmäisenä ja usko, että sen jälkeen tule uusi reset [suhteiden normalisoiminen] ja on mahdollista palata tilanteeseen ennen 24. helmikuuta 2022 – sillä erolla, että Ukraina on Venäjän imperiumin nielaisema.

Vseviov painottaa, että Pohjoismaiden ja Baltian pitää pysyä tiukasti omalla kurssillaan eikä vähätellä itseään.

– Pelkästään Pohjoismaat ja Baltia ovat yhdessä yhtä suuri kuin Puola; kun lisätään joukkoon Puola ja Saksa, on meitä 160 miljoonaa. Miksi koko ajan itseään vähätellä, jos asialla on todella merkitystä? Mielestäni meidän tulee nojata niihin periaatteisiin, joka on Euroopassa taannut myös Viron turvallisuuden, ja ne ovat alueellisen koskemattomuuden ja suvereniteetin periaatteiden voimassaolo.