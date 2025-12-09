Käänne Ukrainan neuvotteluissa – tällaista suunnitelmaa hiotaan nyt

Ukraina aikoo pian esittää uusitun rauhansuunnitelman Yhdysvalloille, sillä se ei halua luovuttaa alueita Venäjälle, kansainväliset mediat kertovat.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on todennut jälleen kerran, ettei hänellä ole oikeutta maan lain tai kansainvälisen lain mukaan antaa miehittäjälle alueita. Eikä toisaalta myöskään mitään moraalista velvoitetta, hän lisäsi.

Washington on tyrkyttänyt suunnitelmaa, jossa Ukraina joutuisi tekemään suuria myönnytyksiä.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on ”tyytyväinen suunnitelmaan”. Trump onkin syyttänyt asian jumiutumisesta Zelenskyi’ä.

Kremlissä rauhasta ei olla sen kiinnostuneempia kuin ennenkään, toteaa sotaa seuraava ajatushautomo ISW päivittäiskatsauksessaan.

Duuman puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Aleksei Žuravljov sanoi maanantaina, ettei Venäjälle ole väliä, kuka allekirjoittaa sodan lopettavan ”antautumisen”, kunhan sopimuksen ehdot tyydyttävät Venäjää.

Žuravljov väitti, Venäjän tulisi allekirjoittaa rauhansopimus vain Yhdysvaltojen, ei Ukrainan kanssa, sillä täysmittainen sota Ukrainassa johtui Žuravljovin mukaan ”USA:n ja Venäjän suhteiden heikkenemisestä”.

BBC toteaa, että Euroopan johtajat yrittävät taiteilla Ukrainan ja USA:n välissä siten, että Ukrainalta ei vedetä mattoa alta, mutta Yhdysvallat saadaan pidettyä mukana.

Zelenskyi sanoi toimittajille Ukrainan Interfaxin mukaan, että alkuperäinen 28 kohdan suunnitelma on jo muokattu 20-kohtaiseksi Yhdysvaltojen ja Ukrainan neuvotteluissa. Presidentti kuvaili, että yhtään ”Ukraina-mielistä” kohtaa ei ole poistettu.

Zelenskyin mukaan Donbasin alue Itä-Ukrainassa sekä Zaporižžjan ydinvoimalan hallinta ovat kiperimmät kysymykset. Yhdysvallat esitti ehdotuksessaan Ukrainan luopuvan koko Donbasin alueesta, vaikka Venäjä ei ole saanut sitä vallattua lähes neljä vuotta kestäneen sodan aikana. Zaporižžja, joka on Euroopan suurin ydinvoimala, puolestaan jaettaisiin Venäjän ja Ukrainan kesken.

Auki ovat edelleen myös kysymykset turvatakuista, joista neuvotteluissa pitäisi päättää.

Iso-Britannia ja Ranska ovat ehdottaneet kansainvälisten joukkojen lähettämistä Ukrainaan, mutta useat Euroopan keskeiset puolustustoimijat, muun muassa Saksa ja Italia, ovat suhtautuneet ajatukseen epäilevästi.

Ei ole myöskään selvää, missä määrin Yhdysvallat olisi halukas tukemaan mahdollisia tulevia turvallisuusjärjestelyjä Ukrainan puolustamiseksi.

Tavattuaan Euroopan johtajia Lontoossa maanantaina, Zelenskyi lensi Bysseliin tavatakseen Naton pääsihteerin Mark Rutten ja EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin. Zelenskyin on määrä tavata myös Italian pääministeri Giorgia Meloni.