"Nykyään Arilla on Arvopohjaa", "kaikki homo-ongelmaiset" - Jussi Halla-aho tölvii UV:n kansanedustajia

Kansanedustaja Ari Jalonen (uv.) jakoi Facebookissa keskiviikkona iltapäivällä Ylen uutisen. Siinä kerrottiin Satakunnan perussuomalaisten puheenjohtajaksi pyrkivästä Suomen Sisun varapuheenjohtajasta Riku Nevanpäästä.

– Jälleen uusi todiste puolueen muuttumisesta ja sisulaisten puolueen valtaamisesta ihan joka tasolla. Vastaavia puheenjohtajiston ja hallituksen vaihdostoimia on meneillään ympäri Suomea. Entistä ps-puoluetta ei enää ole, Ari Jalonen kirjoitti saatteeksi.

Vilkkaaseen ja katkeraan keskusteluun Jalosen seinällä on osallistunut useilla kommenteillaan myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

– En minäkään ole aiemmin ollut Arille ongelma. Hänelle kelpasi ihan hyvin sekin, että mainostin häntä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, Jussi Halla-aho kirjoitti ensin.

– Nevanpää sai kahdeksan ääntä. Aika vähän sisulaisia valtaajia oli paikalla :), hän jatkoi PS:n puheenjohtajavaalia tarkoittaen.

Jaloselta kysyttiin, "sekoiliko" Nevanpää jo Jalosen aikana.

– Arilla ei silloin vielä ollut Arvopohjaa. Nykyään hänellä on, Jussi Halla-aho ehätti vastaamaan ennen muita.

– Arvopohjallisen näkemyksen mukaan esim. (Laura) Huhtasaari saa olla vaaleissa ehdolla ja vetää äänimäärällään myös Jalosen eduskuntaan, mutta hänen EI tule pyrkiä johtaviin tehtäviin puolueen sisällä.

– Kerrotko muuten, Ari, missä päin Suomea niitä "vaihdostoimia" on käynnissä? (Anssi) Joutsenlahti on itse jättämässä tehtävänsä, Lapin piirin (Matti) Torvinen on loikannut uuvatteihin, ja Etelä-Pohjanmaan piirin pj (Raimo) Vistbacka heiluttaa kapinalippua, mutta muuten piirit ovat ilmaisseet olevansa valitun johdon takana, eikä ketään tietääkseni olla vaihtamassa, Halla-aho jatkoi.

Eräs kommentoija totesi, että "on tämä vaan ihmeellistä. Suvakit, vihervassarit, homot ja valtamedia saavat olla ihan rauhassa, kun nykyiset ja entiset persut panettelevat toisiaan".

– Kaikki homo-ongelmaiset taitavat olla uuvateissa, Jussi Halla-aho vastasi hänelle.

Halla-ahon eräitä muita kommentteja ketjussa olivat:

– Eikös uuvattien varapj (kansanedustaja Tiina) Elovaara ole ollut erityisen homomyönteinen?

– Uuvateissa on tiettävästi niitä, jotka boikotoivat presidentin vastaanottoa, koska siellä homot tanssivat keskenään.

– Juu, ei kannata itkeä uhkailuja fb:ssä. Niistä pitää tehdä rikosilmoitus. Poliisi on sitä varten.

Viimeinen kommentti oli Halla-ahon vastaus kirjoittajalle, joka ihmetteli perussuomalaisten vihapuheen määrää puolueesta eronneita kohtaan.