Raimo Ilaskivi: Puolustusvoimat näyttää olevan hyökkäysten kohde

Ylipormestari Raimo Ilaskivi (kok.), 88, kirjoittaa Puheenvuorossa Ylen kaksoiskansalaisuutisista. Hän ihmettelee, ovatko Ylen lähteet sotilasvalansa unohtaneita, väärällä identiteetillä esiintyviä vai trolleja.

– Nyt voi vain kysyä, missä tarkoituksessa ja kenen hyväksi Yle, verovaroilla rahoitettu, toimii? Puolustusvoimat näyttävät olevan hyökkäysten kohde kaikissa elementeissään, puolustusministeri, tiedusteluorganisaatio, muutamat joukko-osastot ja niitten komentajat, yksittäiset upseerit, Raimo Ilaskivi toteaa.

– Ken on sota-ajat elänyt, voi vain ihmetellä. Ketä nyt palvellaan? Minkälaisin asein? Ja nimenomaan tietosuojan taakse kätkeytyen. Eikö se herätä epäilyjä?

Hänen mukaansa silloin ennen julkisissa tiloissa oli seinillä isoja plakaatteja, joissa ison korvan yli oli piirretty vahva risti ja teksti: Ole varovainen, Sinua kuunnellaan.

– Oli vakoojia, toiselle puolelle tietoja mielellään levittäviä. Mikä velvoittaa - vaikkapa vastentahtoisesti - kaksoiskansalaisia nytkin; kumman kotimaan hyväksi enemmän? Ei olla sinisilmäisiä, ollaan realisteja.

Raimo Ilaskiven mukaan nyt ei tietenkään ole sota-aika.

– Mutta jokainen suurvalta on varpaillaan, varustautuu, harjoittelee.

Hän kysyy, mitä puolustuksemme kannalta keskeisiä alueita laivareittien varrelta ja maantieyhteyksien solmukohdista on hankittu ja miksi.

– Suomen muutettu lainsäädäntö tämän on mahdollistanut. Ja kun yksittäinen itärajan läheltä kotoisin oleva kansanedustaja on koettanut saada aikaan laintarkistuksia, ne on hylätty. Nyt puolestaan kaksoiskansalaisuuksia koskevaa lainsäädäntöä kyllä ilmoitetaan tarkistettavan - kenties kevään kuluessa. Mutta pääministerin mahtikäskyllä asia olisi hoidettavissa viikossa - jos päättäväisyyttä ja tahtoa vain olisi, Ilaskivi huomauttaa.

– Harva on se maa, jossa ajatusmaailma sallii toisen maan kansalaisen hankkiutua diplomatian, puolustuksen ja tiedustelun kannalta tärkeisiin tehtäviin. Mutta suorastaan pikkupoikamaiseen tapaan tänäänkin Ylen nuori toimittaja koetti meillä panna puolustusministerin vastaamaan kysymykseen, jonka osalta ennen olisi puhuttu jopa sotasalaisuudesta ja sen paljastamisyrityksestä.