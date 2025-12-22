Haukat eivät voittaneet – Vladimir Putinin ystävät hävisivät

EU:n jäsenvaltioiden päämiesten torstaina saavuttama sopu merkittävästä 90 miljardin euron lisätuesta Ukrainalle ei ollut Venäjän vastaisen puolustussodan rahoitusta edistävän ukrainalaisvaikuttajan, tohtori Olena Haluškan mielestä kovinta linjaa edustavien ”haukkojen” voitto, mutta silti kirvelevä tappio ”Vladimir Putinin ystäville”.

– Näin tiivistäisin eilisiltaisen Eurooppa-neuvoston kokouksen, International Center for Ukrainian Victory –järjestöä johtava Haluška kommentoi X:ssä.

Vaikka yhteisymmärrystä Venäjän jäädytettyjen varojen käyttämisestä Ukrainan hyväksi ei tällä kertaa saavutettu, lasi on hänen mielestään Ukrainalle vuosiksi 2026–27 myönnetyn lisätuen myötä pikemminkin puoliksi täynnä kuin puoliksi tyhjä. Hän ei siis yhdy arvioihin, joiden mukaan ratkaisu olisi ollut erävoitto Kremlille ja nöyryytys Euroopalle.

Myönteistä on hänen mukaansa muun muassa se, että Ukrainan on määrä maksaa laina takaisin vasta saatuaan sotakorvauksia Venäjältä. EU myös otti ennennäkemättömän askeleen muuttamalla Venäjän keskuspankin jäädytettyihin varoihin liittyvää menettelyä. Enää jäädyttämispäätöstä ei tarvitse uusia yksimielisesti puolen vuoden välein, vaan varat pysyvät jäädytettyinä, kunnes Venäjä maksaa asianmukaiset korvaukset Ukrainalle.

– Älkää aliarvioiko tätä toimenpidettä – se suojaa varat Kremliä suosivilta veto-oikeuden käyttäjiltä ja niiden ennenaikaiselta palauttamiselta Venäjälle, Haluška painottaa.

Yhteisen lainanoton mahdollistamiseksi EU otti hänen mukaansa myös toisen poikkeuksellisen askeleen soveltamalla unionin perussopimuksen tiivistetyn yhteistyön artiklaa kyetäkseen etenemään ilman Unkarin, Slovakian ja Tšekin myötävaikutusta. Tätä artiklaa on käytetty aiemmin alle kymmenen kertaa, eikä koskaan ennen budjettipäätöksiin.

– Kävi ilmi, että kun poliittista tahtoa on, Eurooppa voi vapautua Kremlin panttivankeudesta pysyvästi, hän kiittelee.

Estääkseen lisätuen Ukrainalle Vladimir Putinin hallinto turvautui hänen mukaansa koko hybridivaikuttamisen keinoarsenaaliinsa sekä Belgian poliittisen johdon ja Euroclearin pelotteluun, millä oli ilmeinen vaikutus siihen, että Venäjän jäädytetyistä varoista ei pystytty sopimaan.

– On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että perääntyminen ei auta: jotkut eurooppalaiset osoittivat heikkoutta, mutta KGB:n pelikirja ei säästä heikkoja – se vain painostaa heitä entistä kovemmin. Jos painostus toimii, miksi lopettaa sitä, Haluška kiteyttää.