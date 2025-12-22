Puola heitti konsulaatin ulos: Venäjä kieltäytyy lähtemästä

Puolan pohjoisessa Gdanskin kaupungissa Venäjän konsulaatti on kieltäytynyt luovuttamasta käyttämäänsä kiinteistöä. Ulkoministeri Radosław Sikorski ilmoitti marraskuussa, että peruuttaa Venäjän konsulaatin toimiluvan vastauksena Venäjän Puolassa masinoimiin sabotaaseihin. Konsulaatin henkilökunnalle annettiin aikaa poistua Puolasta jouluaattoon mennessä.

Maanantaina Gdanskin varapormestari Emilia Lodzińska kertoi puolalaisen radiokanava RMF24:n mukaan, että Venäjän suurlähetystön hallinnollinen ja tekninen työntekijä majoittuu Stefana Batorego -kadun kiinteistöissä numero 13 ja 15, eli Venäjän konsulaatin kiinteistöissä. Tämä tarkoittaa Lodzińskan mukaan, että kiinteistöjä ei voida asianmukaisesti ottaa haltuun.

– Venäjän mukaan omaisuus kuuluu Venäjän federaatiolle, ja pyytää siksi, että kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan omaisuuden koskemattomuuden varmistamiseksi, varapormestari Lodzińska sanoi RMF24:n mukaan.

Varapormestari korosti, että kiinteistö- ja kiinnitysrekisterien mukaan molempien kiinteistöjen omistaja on Puolan valtion valtiokonttori. Venäjän puolen väitteet omaisuuden kuulumisesta heille ovat siis vääriä ja epätosia.

Gdanskin kaupungin vaihtoehdoksi jää ryhtyä oikeustoimiin.

– Ulkoministeriöltä saatujen tietojen mukaan tiedämme, että jos Venäjän osapuoli hylkää ehdotetun menettelyn näiden kiinteistöjen siirtämiseksi, on pyydettävä Puolan tasavallan syyttäjänvirastoa nostamaan kanne valtion puolesta näiden omaisuuksien vapauttamiseksi ja Puolan osapuolelle suotuisan tuomion jälkeen nostamaan ulosottomenettely, joka johtaa omaisuuden takavarikointiin, hän selitti.

Tällaisesta prosessista todennäköisesti tulee pitkä. Se voi viedä vuosia.

Gdanskin kaupunginjuristin mukaan Venäjä väittää että Puola on luovuttanut kiinteistöt Venäjän valtiolle vastineeksi jostain muista kiinteistöistä. Juristin mukaan tällaista tietoa ei kuitenkaan löydy mistään Neuvostoliiton aikoinaan omistamaa omaisuutta koskevista asiakirjoista. Mikäli sellaisia asiakirjoja on, Venäjän on syytä esittää ne oikeusteitse.

RMF24:n mukaan venäläiset diplomaatit ovat käyttäneet konsulaattia ja sen kiinteistöjä sodanjälkeisestä ajasta lähtien. Vuonna 1951 Puolan kansantasavalta ja Neuvostoliitto allekirjoittivat sopimuksen rakennuksen vapaasta käytöstä. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen kiinteistöstä tuli Puolan valtiokonttorin omaisuutta.

Puola on ulkoministeriönsä ohjeen mukaisesti perinyt kiinteistöstä käyttömaksua vuodesta 2013 alkaen. Venäjä ei ole maksanut näitä maksuja kertaakaan, eikä konsulaatti ole vastannut asiaa koskeneisiin pyyntöihin. Gdanskin kaupunki arvioi, että pelkästään vuoteen 2023 mennessä Venäjä oli aiheuttanut itselleen 5,5 miljoonan zlotyn eli noin 1,3 miljoonan euron maksurästit. Lisäksi maksurästeistä oli kertynyt tässä ajassa korkoa yli 700 000 euroa.

Tapaus eteni oikeuteen, joka määräsi Venäjän maksamaan noin 400 000 zlotya eli 95 000 euroa. RMF24 ei kerro, maksoiko Venäjän valtio niitäkään.