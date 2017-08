Raju muutos asenteissa – IL: Enemmistö halua kovaa maahanmuuttopolitiikkaa

Iltalehden Taloustutkimus Oy:llä teettämän kyselytutkimuksen vastaajien enemmistö, 58 prosenttia, kaipaa pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaan kovia keinoja. Näin ajattelevien osuus on noussut selvästi viime huhtikuusta, jolloin Ylen teettämän tutkimuksen mukaan vain 40 prosenttia kannatti kovaa politiikkaa

Tämän viikon tiistaina ja keskiviikkona tehdyssä gallupissa koviksi keinoiksi määriteltiin esimerkiksi viranomaisten toimivaltuuksien lisääminen ja kireämpi maahanmuuttopolitiikka.

Pehmeän politiikan kannattajien osuus on pudonnut selvästi. Viime keväänä pehmeitä keinoja suosi 50 prosenttia vastaajista. Nyt heidän osuutensa on pudonnut 33 prosenttiin. Pehmeäksi politiikaksi kyselyssä nimettiin esimerkiksi kotouttaminen ja kehitysapu.

Ylivoimaisesti suurin osa tutkimuksen vastaajista, noin 80 prosenttia suomalaisista, on sitä mieltä, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet on eristettävä muusta yhteiskunnasta ja heidät on poistettava nopeammin maasta.

Noin 80 prosenttia on lisäksi sitä mieltä, että poliisien määrää on lisättävä ja eduskunnan on hyväksyttävä nopeasti uusi tiedustelulaki.

Turun isku on myös horjauttanut suomalaisten luottamusta siihen, miten Suomi on varautunut terrorismin uhkaan. Syksyllä 2016 maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tutkimuksen mukaan 59 prosenttia suomalaisista uskoi Suomen varautuneen melko tai erittäin hyvin terrorismin uhkaan.

Näin ajattelevien osuus on pudonnut tällä viikolla 51 prosenttiin. Vastaajista 44 prosenttia sanoo nyt, että Suomi on varautunut huonosti uhkaan.

Kansa ei myöskään ole innostunut ajatuksista nostaa pakolaiskiintiötä. IL:n kyselyssä vain joka neljäs haluaa kiintiön nostamista. Enemmän on niitä, jotka haluavat supistaa kiintiötä tai lopettaa kokonaan kiintiöpakolaisten ottamisen.