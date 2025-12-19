Verkkouutiset

Sataman suuaukko tukittiin proomuilla. / Vantor / Telegram / Crimeanwind

Mustanmeren laivasto on jumissa satamassa

Ukraina on moukaroinut Novorossijskin satamaa jatkuvilla drooni-iskuilla.
Ukrainan meridrooni- ja ohjusiskut pakottivat Venäjän laivaston lopettamaan operaationsa Mustanmeren länsiosissa ja siirtämään suurimman osan kalustonsa Sevastopolista Novorossijskin satamaan.

Krasnodarin alueella sijaitsevaa rannikkokaupunkia on moukaroitu syksyn mittaan toistuvasti pitkän kantaman drooni-iskuilla. Turkkilaiset merimiehet julkaisivat marraskuussa satamasta videon, jossa näkyi ilmatorjunnan kiivasta tulitusta lähestyviä kohteita vastaan.

Öljynviennissä käytettyjen satamalaitosten kerrottiin kärsineen vaurioita. Venäjän moderneimpiin lukeutuvien S-400-ilmatorjuntajärjestelmien ohjuslaveteista ainakin neljä tuhoutui.

Ukrainan turvallisuuspalvelu julkaisi joulukuun puolivälissä videon vedenalaisen meridroonin iskusta Kilo-luokan sukellusvenettä vastaan. Yhdellä iskulla aiheutettiin arviolta yli 300 miljoonan euron tappiot Moskovalle.

Satelliittikuvien perusteella Venäjä on tehnyt vastatoimia samankaltaisten hyökkäysten estämiseksi. Novorossijskin sataman sisäänkäynnille on upotettu useita proomuja meridroonien pysäyttämiseksi.

Tämä käytännössä tarkoittaa, että Mustanmeren laivasto on tällä hetkellä jumissa satamassa.

