Friedrich Merz: Lähetimme selkeän viestin Vladimir Putinille

Saksan liittokansleri Friedrich Merz kommentoi X:ssä EU:n myöntämää rahoituspakettia Ukrainalle.

– Ukraina saa ehdotukseni mukaisesti 90 miljardin euron korottoman lainan. Tämä lähettää selkeän viestin Euroopasta (Venäjän presidentti Vladimir) Putinille: Tämä sota ei ole sen arvoinen. Pidämme Venäjän varat jäädytettyinä, kunnes Venäjä on korvannut Ukrainalle aiheutuneet tappiot, Merz sanoo.

EU-huippukokouksessa päätettiin, että Ukrainaa tuetaan 90 miljardilla eurolla vuosien 2026–2027 aikana. Tähän ei käytetä jäädytettyjä venäläisvaroja vaan yhteistä lainaa. Pääomamarkkinoilta otettava laina taataan EU:n budjetilla. Unkari, Slovakia ja Tsekki jättäytyivät siitä ulos. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi tiedotustilaisuudessa, että tulos oli erilainen kuin mitä alun perin tavoiteltiin. Ukraina sai kuitenkin vahvan taloudellisen tuen. Venäjän jäädytettyjen varojen käytössä oli niin paljon teknisiä ja poliittisia haasteita, ettei siitä ollut edellytyksiä päättää vielä.

Merzin mukaan jäädytettyjen venäläisvarojen käyttö voi tulla eteen myöhemmin. Ukrainan pitää maksaa EU-maiden myöntämä laina takaisin vasta kun Venäjä on maksanut sotakorvauksia.

– Teemme erittäin selväksi: jos Venäjä ei maksa sotakorvauksia, niin tulemme kansainvälisen oikeuden mukaisesti hyödyntämään jäädytettyjä venäläisvaroja lainan takaisinmaksuun, Merz sanoi Politicon mukaan.