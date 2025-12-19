”Annan teille kunnian umpisolmusta”

Eduskunnan budjettikeskustelussa puhuttiin valtiovarainministeriön pääluokan kohdalla paljon hyvinvointialueiden rahoituksesta. Kokoomuksen Ville Väyrynen huomautti SDP:n Pia Viitasen ”hyvin ykskantaan” todenneen, että hallitus on tehnyt täsmäleikkauksia hyvinvointialueille.

– Uskoisin teidän tietävän, että täsmäleikkauksia ei nykyisen rahoitusjärjestelmän puitteissa pysty tekemään, vaan ne kaikki kohdistuvat sinne yleiskatteiseen rahoitukseen, Ville Väyrynen huomautti.

– Käytännössä te olette leikanneet!, Pia Viitanen huusi väliin.

– Minä kerron tämän oman mielipiteeni, kertokaa te sitten omanne sen jälkeen, Ville Väyrynen sanoi.

– Kerrotaan, Pia Viitanen huusi.

– Täsmäiskuja voi tehdä ainoastaan velvoitteisiin, mutta rahoitus menee aina yleiskatteisen kautta, ja sen takia me puhumme siitä, Väyrynen jatkoi.

Kirurgitaustaisen Ville Väyrysen toinen huomautus meni valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajalle Markus Lohelle (kesk.).

– Edustaja Lohi peräsi edelliselle hallitukselle kunniaa tästä rahoituksen lisäämisestä neljä miljardia tällä kaudella, ja annan sen ilomielin. Se ei muuta sitä faktaa, että rahoitus lisääntyy. Annan teille myös kunnian epäonnistuneesta rahoitusjärjestelmästä, ilman muuta, ja se on se iso ongelma tällä hetkellä, Ville Väyrynen sanoi.

– Toinen asia on se, että te olitte mukana tekemässä uudistusta, jossa mentiin 300 järjestäjästä 20:een, ja ensimmäinen idea teillä oli kampanjoida ajatuksella sotekeskus jokaiseen kuntaan, eli te palasitte kuntapohjaiseen järjestelmään. Annan myös siitä teille kunnian. Se ajoi hyvinvointialueet poliittiseen umpisolmuun ennen kuin ne pääsivät edes aloittamaan.

SDP:n Krista Kiuru huusi väliin ”22 toimijaa on, hei, sotessa”.

Markus Lohi vastasi Väyryselle:

– Annan myös kunnian sille, kelle se kuuluu, eli kokoomukselle siitä, että he esittivät viime kaudella valiokunnassa, että heillä ei ole mitään omaa mallia, ja että he antoivat vastalauseen, että hylätään koko sote, ei tehdä tälle mitään. Yksikään asiantuntija valiokunnassa ei tätä esitystä kannattanut, Markus Lohi sanoi.

Hänen mukaansa ”on totta, että rahoitusjärjestelmässä on valuvikoja. Me tiesimme etukäteen, ettei voi tulla kerralla täydellistä”.