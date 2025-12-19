Verkkouutiset

Varoitus influenssasta IS:ssä: Tautipommi on vasta edessä

  • Julkaistu 19.12.2025 | 07:51
  • Päivitetty 19.12.2025 | 08:41
  • Terveys
Tartuntamäärät ovat nopeassa nousussa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan influenssan tartuntamäärät ovat lisääntyneet nopeaan tahtiin joulukuussa.

Tautia on todettu eri puolilta Suomea ja kaikenikäisiltä, mutta sairaalahoidon tarve on silti pysynyt vähäisenä. Osassa Euroopan maita influenssaepidemia on alkanut tänä viikkoa jopa kuukautta tavanomaista aiemmin.

THL:n johtava asiantuntija Niina Ikonen sanoo Ilta-Sanomille, että influenssan pahin tautipommi on vasta edessä. Infektioiden määrä ei ole vielä kääntynyt laskuun.

– Näyttää siltä, että nousua on luvassa, Ikonen sanoo.

Lokakuun alusta lähtien influenssa A -tartuntoja on todettu 3 240 kappaletta ja B-tartuntoja joitakin kymmeniä. Viime viikolla todettuja tapauksia oli 800 kappaletta, kun niitä on influenssan huippuviikoilla yleensä noin tuhat.

Suurin osa tautitapauksista jää pois tilastoista, koska ihmiset sairastavat tautia kotona ilman testausta.

Influenssan yleisiä oireita ovat kuume, lihaskipu, yskä ja väsymys. Jälkitautina voi esiintyä esimerkiksi keuhkoputkentulehdusta. Oireet voivat kestää viikkokausia ja olla hyvinkin voimakkaita.

Rokotus ei välttämättä ehkäise koko infektiota, mutta lieventää oireita. Sen ottaminen on edelleen suositeltavaa, sillä influenssaa esiintyy pitkälle kevääseen saakka.

– Osan tauti voi johtaa sairaalahoitoon ja pahimmissa tapauksissa kuolemaan, Niina Ikonen toteaa.

THL:n mukaan rokotuskattavuus oli joulukuun alussa 65-vuotiaiden osalta noin 55 prosenttia, alle 7-vuotiaiden osalta 30 prosenttia ja koko väestössä 25 prosenttia.

Uusimmat
