Terrorismia pidetään EU:n suurimpana haasteena

Kansalaisten mielestä terrorismi on tällä hetkellä EU:n suurin haaste, osoittaa tuore Eurobarometri. EU-kansalaisista 44 prosenttia pitää maahanmuuttoa huolenaiheena, mikä on 12 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime syksynä.

Terrorismi on noussut listan kärkeen nyt ensimmäistä kertaa.

Maahanmuutto, joka on ollut suurin huolenaihe keväästä 2015 lähtien, katsotaan nyt toiseksi suurimmaksi haasteeksi. Maahanmuutosta on huolissaan 38 prosenttia eurooppalaisista, mutta määrä on vähentynyt viime syksystä 7 prosenttiyksiköllä.

Seuraavana listalla tulevat yleinen taloustilanne (18 %), jäsenvaltioiden julkisen talouden tilanne (17 %) ja työttömyys (15 %).

Terrorismi katsotaan EU:n suurimmaksi huolenaiheeksi 21 jäsenvaltiossa, kun syksyllä 2016 näin oli vain yhdessä maassa. Terrorismi ja maahanmuutto mainittiin tärkeimpinä haasteina kaikissa maissa lukuun ottamatta Portugalia ja Ruotsia.

Kansallisella tasolla suurimmat huolenaiheet ovat edelleen työttömyys (29 %) ja maahanmuutto (22 %), vaikka molempien osuus onkin supistunut. Terveydenhuolto ja sosiaaliturva ovat nyt kolmannella sijalla (20 %).

Seuraavalla sijalla on terrorismi (19 %), jonka osuus on kasvanut huomattavasti. Taloudellinen tilanne, joka oli tärkein huolenaihe kansallisella tasolla syksyllä 2011, on nyt vasta viidennellä sijalla.