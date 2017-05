Ekonomisti lomarahaleikkauksista: Veroalen ansiosta lähihoitajan nettotulot säilyvät lähes ennallaan

Nordean yksityistalouden ekonomistin Olli Kärkkäisen mukaan lomarahojen leikkauksen ja veromuutosten yhteisvaikutuksesta julkisen sektorin työntekijöiden nettotulot säilyvät lähes ennallaan.

Yle uutisoi eilen Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) laskelmiin perustuen, että kilpailukykysopimukseen perustuva lomarahojen leikkaus vie keittäjän kukkarosta 400 euroa.

JHL:n taulukon mukaan esimerkiksi yli 15 vuotta palveluksessa olleen lähihoitajan kuukausiansiot ovat 2 654 euroa kuukaudessa. Lähihoitajan lomarahaleikkaus on 573 euroa vuodessa. Lomapäiviä lähihoitajalla on 38.

Nordean Kärkkäisen mielestä Ylen jutussa olisi pitänyt kertoa bruttoleikkausten sijaan vaikutus nettotuloihin. Kärkkäinen on laskenut lomarahaleikkaukset ja veromuutokset yhteen.

Nettotulot laskevat 1,60 euroa kuukaudessa

Kärkkäisen laskelmassa yli 15 vuotta palveluksessa olleen lähihoitajan palkka on 2 677 euroa kuukaudessa. Lomarahaleikkaus on 48,20 euroa kuukaudessa (578,40 euroa vuodessa). Verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen vaikutus on 46,60 euroa kuukaudessa (559,20 euroa vuodessa). Kun nämä lasketaan yhteen, nettotulojen muutos on -1,60 euroa kuukaudessa eli -19,20 euroa vuodessa.

– Kun otetaan huomioon lomarahaleikkaus JA veroalen yhteisvaikutus, säilyy julkisen sektorin työntekijöiden nettotulot lähes ennallaan, Kärkkäinen kirjoittaa Twitterissä.

Kärkkäisen laskelmat on tehty viime syksynä. Niissä on laskettu yhteen budjettipäätökset ja kilpailukykysopimuksen vaikutukset.

Kilpailukykysopimuksella muutettiin sosiaalivakuutusmaksuja ja leikattiin julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja väliaikaisesti 30 prosentilla. Hallitus puolestaan päätti budjettiriihessä muun muassa keventää pieni- ja keskituloisten palkansaajien veroja.

Kärkkäisen mukaan veroalennus riittää suureksi osin kompensoimaan julkisen sektorin lomarahaleikkaukset.

Kärkkäinen myöntää kuitenkin Twitterissä, että kesällä lomarahaleikkaus voi tuntua konkreettisemmin kuin kuukausittain tuleva veronkevennys. Lomarahat maksetaan könttänä kerran vuodessa, kun taas veronkevennykset tulevat kuukausittain.