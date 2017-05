SDP:n Eero Heinäluoman mukaan hallituksen on kirkastettava Eurooppa-linjauksiaan

Hänen mielestään Suomen mahdollisuudet vaikuttamiseen heikkenevät olennaisesti, jos Eurooppa-ministerimme mielletään kannattavan eroa EU:sta.

– Kansakunnan menestymisen ja vaikuttamisen kohtalonkysymyksiä ei pidä tehdä riippuvaiseksi minkään puolueen sisäisestä vallanjaosta ja puoluekokouspelistä. EU puutteineenkin on maamme hyvinvoinnille ja turvallisuudelle parempi ratkaisu kuin puheet hyppäämisestä Venäjän ja EU:n välimaastoon, Eero Heinäluoma sanoi vappuna Loviisassa ja Mäntsälässä.

Hänen mukaansa EU-eron sijaan keskustelua tarvitaan unionin kehittämisen isoista vaihtoehdoista. Siinä Suomen pitää olla aktiivinen oman etunsa puolustaja ja rakentavien vaihtoehtojen tarjoaja.

– Euroopan unionissa on vuoden lopulla tehtävänä tärkeitä tulevaisuuslinjauksia. Kysymys on siitä, mihin suuntaan unioni kulkee Iso-Britannian eron jälkeen ja mitä vastauksia EU antaa kansalaisilleen finanssikriisin ja pakolaiskriisin jälkeisessä maailmassa. EU:n tulevaisuudelle nyt käynnistynyt keskustelu on vähintään yhtä tärkeä kuin aikoinaan päätös talous- ja rahaliittoon siirtymisestä.

Heinäluoman mukaan unionin on syytä jatkossa tunnustaa maiden erilaisuus ja mahdollistaa tiiviimpi keskinäinen yhteistyö siitä kiinnostuneille.

– Yksi koko sopii kaikille -aika on ohitse. Yhteinen arvopohja ja yhteiset pelisäännöt sisämarkkinoilla ovat jatkossakin välttämättömiä, vaikka muussa kehityksessä erilaisuus tunnustettaisiin, Heinäluoma toteaa.

– Suomelle erityisen suurta merkitystä on sillä, miten euroalueen ja puolustuksen alalla yhteistyö tulee jatkossa kehittymään. Jotta voimme vaikuttaa maamme hyvinvoinnille ja turvallisuudelle elintärkeissä asioissa, on (Juha) Sipilän hallituksen nopeasti kirkastettava Eurooppa-linjauksiaan, Heinäluoma vaatii.