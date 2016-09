RKP:n Eva Biaudet: Hallitus kohtelee turvapaikanhakijoita kuin rikollisia

– Hallitus haluaa uudella lakiesityksellä jälleen kerran muuttaa ulkomaalaislakia. Sen sijaan, että hallitus kieltäisi lasten säilöönoton – kuten lukemattomat ihmisoikeusjärjestöt ovat jo vaatineet –kiristää hallitus turvapaikanhakijoiden valvontaa entisestään tarkemman valvonnan kautta, Eva Biaudet paheksuu.

Niiden turvapaikanhakijoiden, joiden turvapaikkahakemus on hylätty, täytyy tulevaisuudessa ilmoittautua vastaanottokeskuksissa 1–4 kertaa päivässä. 15 vuotta täyttäneille ja vailla huoltajaa oleville lapsille tulee vielä kovempia vaatimuksia. Hallituksen esityksessä lapset eivät saa poistua vastaanottokeskuksen alueelta ilman painavaa henkilökohtaista syytä.

– Hallitus esittää nyt kotiarestia muistuttavaa järjestelmää varsinkin lapsille, jotka eivät saa poistua vastaanottokeskuksen alueelta, Biadet sanoo tiedotteessaan.

- Hallitus pakenee vastuutaan lasten säilöönoton lakkauttamisesta. En voi muuta kuin hävetä tätä kotiarestiesitystä, hän jatkaa.

Biaudet on huolissaan siitä, että uusi esitys on taas uusi keino rajoittaa ihmisten liikkuvuutta.

– Hallituksen esitys pitäisi valmistella uudelleen, ja perusteellinen arviointi on tehtävä siitä, millä tavalla ihmisten perusoikeudet on tällä muutoksella turvattu. Emme voi kohdella jo ennestään vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä niin kuin he olisivat rikollisia. Se on kaiken järjen ja moraalin vastaista ja lisää turvapaikanhakijoiden stressiä, samalla kun puutteelliset mielenterveyspalvelut turvapaikanhakijoille näyttäytyvät huolestuttavina itsemurhalukuina vastaanottokeskuksissa, hän sanoo.