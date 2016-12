Ministeri Anne Berner: Tiedonsiirtolaitteisto asennetaan uusiin ja vanhoihin autoihin

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) julkaisi torstaina nettisivuillaan valtion liikenneverkkoyhtiön selvitystyöstä kirjoituksen Liikenneverkon kehittämistä ja rahoittamista on mietittävä uudella tavalla.

Ministeri toteaa siinä, että julkisessa keskustelussa on huolestuttu liikenteen tulevista muutoksista ja hän haluaa vastata muutamiin kysymyksiin selvityksestä ja aikataulusta.

Berner käsittelee myös kohua herättänyttä seurantaa.

– Tarkoitus ei ole seurata kansalaisia, vaan ajettuja kilometrejä. Jos käytössä on esimerkiksi aikaan perustuva maksu, se ei vaatisi välttämättä edes ajon seurantalaitetta, Anne Berner toteaa.

Hänen mukaansa "valtion liikenneverkkoyhtiö ei olisi demokraattisen kontrollin ulkopuolella, vaan sen toiminnasta säädettäisiin laissa".

– Vaikka asiakas hankkisi paikannukseen perustuvan palvelun, varmistetaan hänen yksityisyydensuojansa lailla. Näin tapahtuu jo telepuolella. Teleyritys saa käsitellä asiakkaidensa tietoja vain sen verran kuin on tarpeellista. Toiminnalla ei saa rajoittaa luottamuksellisen viestin ja yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä, ellei asiakas toisin halua.

Tiedonsiirto autoihin

Seurannan teknisen toteuttamisen tapaa ei ministerin mukaan ole vielä lyöty lukkoon.

– Periaate kuitenkin on, että tekniikoita ei rajoiteta lainsäädännöllä. Ja vaatimus on, että laitteet ja niihin liittyvät palvelut ovat helppokäyttöisiä, tietoturvallisia ja yksityisyydensuojan turvaavia, Berner kirjoittaa.

– Esimerkkinä, että tiedonsiirtoyhteydellä toimiva laitteisto liitettäisiin ajoneuvon toimintaa ja vikoja valvovaan OBD-järjestelmään (On-Board Diagnostics), joka on jo kaikissa uusissa autoissa ja vanhoihin se on helppo ja halpa asentaa.

Laitteiden asennuksesta vastaisivat Anne Bernerin mukaan ensisijaisesti palveluoperaattorit.

– Niiden tulee olla valtion liikenneverkkoyhtiön hyväksymiä, jotta laitteiden ja kilometrilaskutuksen hinnan oikeellisuudesta voidaan varmistua.

Anne Bernerin mukaan "hallituksen päätös hankkeen valmistelun jatkosta on tarkoitus tehdä huhtikuun lopun kehysriihessä. Tavoitteena on, että valtionyhtiö aloittaisi vuoden 2018 alussa, mikäli hallitus erikseen näin päättää. Aikataulu on haastava, mutta ei mahdoton".

– Tarkoitus on julkaista selvitys pian alkuvuodesta, toivottavasti jopa tammikuun aikana. Tämän jälkeen on aika avoimelle keskustelulle, johon kaikki ovat tervetulleita osallistumaan.