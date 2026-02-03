Verkkouutiset

Rintakuva nostettiin paikalleen 3. helmikuuta. / Hanne Salonen / Eduskunta

Sauli Niinistön rintakuva sijoitettiin eduskunnan valtiosaliin

Juhlavassa salissa on niiden entisten tasavallan presidenttien rintakuvat, jotka ovat toimineet eduskunnan puhemiehinä.
Taitelija Matti Peltokankaan pronssinen rintakuva presidentti Sauli Niinistöstä sijoitettiin eduskunnan valtiosaliin tiistaina.

Valtiosalissa on niiden entisten tasavallan presidenttien rintakuvat, jotka ovat toimineet eduskunnan puhemiehinä.

Valtiosalissa on ennestään Kaarlo Juho Ståhlbergin, Lauri Kristian Relanderin, Pehr Evind Svinhufvudin, Kyösti Kallion ja Urho Kekkosen rintakuvat.

Niinistöä esittävän pronssisen rintakuvan on tehnyt kuvanveistäjä Matti Peltokangas. Taiteilijan vastaava teos julkistettiin Presidentinlinnassa marraskuussa 2025. Peltokangas on lisäksi tehnyt valtiosalissa olevan presidentti Relanderin rintakuvan, joka julkistettiin vuonna 2003.

Sauli Niinistö toimi eduskunnan puhemiehenä vuosina 2007–2011 ja presidenttinä vuosina 2012–2024. Häntä edellinen molemmissa tehtävissä toiminut henkilö oli Urho Kekkonen.

