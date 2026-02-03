Tammikuun pakkasennätys oli 42,8 astetta

Tammikuu oli Suomessa kylmä, ja kuun lopussa lumipeite oli monin paikoin ajankohtaan nähden ohut. Sademäärä jäi lähes koko maassa tavanomaista pienemmäksi.

Kuukauden keskilämpötila oli Forecan mukaan Ahvenanmaalla noin –2 astetta ja mantereen puolella vaihteli etelän 7–10 pakkasasteesta Lapin enimmäkseen 18–22 asteeseen.

Tämä oli maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 3–5 astetta ja pohjoisessa 5–10 astetta vertailukauden 1990–2020 keskiarvoa kylmempi.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa oli tuntureita lukuun ottamatta harvinaisen kylmää: viimeksi kylmempi tammikuu oli Lapissa monin paikoin vuonna 1978 ja Lapin eteläpuolisessa Suomessa laajalti kaksi vuotta sitten.

Kuun alkupuolella sää kylmeni ja lunta alkoi kertyä lisää vähitellen myös muualle Suomeen kuin Lappiin ja Koillismaalle. Kuukauden alin lämpötila eli -42,8 astetta mitattiin Savukosken Tulppiossa 9. tammikuuta.

Kylmyys aiheutti eri puolilla maata tulvavaaran, kun jokiin alkoi kertyä hyydettä ja vedenpinta nousi paikallisesti jopa keskimääräisen kevättulvan tasolle.

Tammikuun puolivälin tienoilla oli tavanomaisten tai jopa lauhojen lämpötilojen vuoro. Ylimmillään lämpötila lämpötila kohosi Ahvenanmaalla Lemland Nyhamn -havaintoasemalla +4,3 asteeseen 17. päivänä. Lauha sää ei jäänyt vain maan eteläosaan, ja esimerkiksi Utsjoen Nuorgamissa oli +2,9 astetta 19. tammikuuta.

Sää kylmeni kuun lopussa uudestaan ja yli 25 asteen pakkaset käväisivät paikallisesti pääkaupunkiseudulla asti.

Sademäärä oli monin paikoin vain kolmasosa tai neljäsosa tavanomaisesta, eli harvinaisen tai jopa poikkeuksellisen pieni. Ilmatieteen laitoksen mukaan maan keskiosassa oli usealla havaintoasemalla mittaushistorian vähäsateisin tammikuu.

Hyvin kylmässä säässä muodostui herkästi kevyttä pakkaslumisadetta. Vedeksi sulatettuna sademäärä oli pieni, mutta päivästä toiseen lumihiutaleita leijaili pitkin Suomea.