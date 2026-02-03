Iranin sota-alukset uhkasivat öljytankkeria

Aseistettujen iranilaisten partioalusten kerrotaan lähestyneen tiistaiaamuna Hormuzinsalmella amerikkalaista öljytankkeria ja kehottaneen tätä pysähtymään.
Meriturvallisuusyhtiö Vanguard Tech kertoi Wall Street Journalin mukaan asiakkailleen, että kuusi iranilaista pikavenettä lähestyi tankkeria ja ilmoitti aikeesta nousta sen kyytiin. Veneet oli varustettu raskailla konekivääreillä.
Tankkeri kieltäytyi, lisäsi nopeuttaan ja sai myöhemmin suojakseen amerikkalaisen sota-aluksen.
– Lisääntyneen sotilaallisen aktiivisuuden ja kohonneiden jännitteiden vuoksi virhearviot ovat mahdollisia, Vanguard Tech arvioi.
Tilannetta pidetään tulenarkana Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin luvattua tukea Iranin mielenosoittajille, joita surmattiin tuhansia eri puolilla maata tammikuun alun levottomuuksissa. Yhdysvallat on koonnut viikkokausia alueelle sotavoimaa mahdollista iskua varten.
Teheran uhkasi tiistaina vetäytyä ydinohjelmaa koskevista neuvotteluista, jotka oli määrä järjestää perjantaina Turkissa. Lähi-idän maat ovat yrittäneet välittää keskusteluita Iranin ja Yhdysvaltain välillä laajemman konfliktin estämiseksi.
Iranin uhkaaman tankkerin kerrotaan lähteneen Arabiemiraateista ja olleen matkalla Bahrainiin, jossa sijaitsee suuri amerikkalaistukikohta. Aluksen omistaja Stena Bulk on kieltäytynyt kommentoimasta tapausta.
Hormuzinsalmella kulkevia aluksia on uhkailtu aiemminkin. Iranin vallankumouskaarti otti viime marraskuussa haltuunsa Kyproksen lipun alla purjehtivan tankkerin ja vapautti sen muutamaa päivää myöhemmin.
Vallankumouskaartin oli määrä järjestää merialueella sotaharjoitus sunnuntaina ja maanantaina, mutta se peruttiin Yhdysvaltain varoituksen jälkeen.
Yhdysvaltain laivaston kerrottiin tiistai-iltana pudottaneen iranilaisen droonin, joka oli lähestynyt lentotukialus USS Abraham Lincolnia. Shahed-139-droonin pudotti tiettävästi F-35-hävittäjä.
