Lähettiläs paljastaa Ylellä suomen kielen lempisanansa: Söpö pupu ja pilvipalvelu

Britannian Suomen-suurlähettiläs Laura Davies kertoo käyneensä ensimmäisen vuoden aikana 15 kunnassa ja rakastavansa suomalaista elämäntapaa.

Hän myös tekee suomenkielisiä somevideoita suomalaisesta kulttuurista.

Marraskuussa 2024 pestinsä aloittanut Davies sanoo Ylelle aloittaneensa suomen opinnot Lontoossa 7–8 kuukautta ennen muuttoaan. Ulkomaalaisille vaikeat ä-, ö- ja y-kirjaimet diplomaatti ääntää hyvin.

Laura Davies kertoo lempisanoistaan.

– ”Lämpimämpi” on maailman söpöin, aina. Mutta myös ”söpö pupu” ja ”pilvipalvelu”. Todella, todella söpö: ”pilvipalvelu”. Ja ”monissa muissa maissa”, Davies toteaa.

Britannian suurlähettilään neljän vuoden virkakauteen voi halutessaan anoa vuoden jatkoaikaa.

– Ehdottomasti haluan jatkaa, jos se vain on mahdollista, Laura Davies toteaa.