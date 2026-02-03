Amerikkalainen huippututkija Verkkouutisille: Alexander Stubbin golfdiplomatian arvostelu on aivan hullua

Pitkän linjan ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaikuttaja Eliot A. Cohenin mielestä Euroopan johtajat ovat käsitelleet hyvin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia, ja tästä puhutaan liian vähän. Erityisesti amerikkalaistutkija mainitsee tasavallan presidentti Alexander Stubbin.

Cohen hämmästelee Verkkouutisten haastattelussa Suomessa kuultua Stubbin niin kutsutun golfdiplomatian arvostelua. Italialainen ulkopolitiikan tutkija Nathalie Tocci syytti hiljattain Helsingin Sanomissa Eurooppaa Trumpin mielistelystä ja luonnehti Stubbin golfdiplomatian olleen ”häpeällistä – jopa haitallista”.

– Jos Suomen tasavallan presidentillä on mahdollisuus viettää seitsemän tuntia aikaa golfkentällä Yhdysvaltain presidentin kanssa, niin jos hän tästä kieltäytyisi, niin varmasti pitäisi viralta pistää pois, Stubb kuittasi HS:lle myöhemmin.

Vaikutusvaltaisessa CSIS ajatushautomossa Washington D.C.:ssä johtajana toimiva Cohen on ollut vuosikymmeniä ulko- ja turvallisuuspolitiikan huipputehtävissä niin Yhdysvaltain ulkoministeriössä kuin akateemisessa maailmassakin. Hän hämmästelee Stubbin arvostelemista.

– Minun tekisi mieli kysyä, onko tällä tutkijalla koskaan ollut vastuullista tehtävää hallinnossa – mutta annetaan olla. Tehtävissään erittäin onnistunut [Yhdysvaltain] ulkoministeri George Schultz sanoi aikanaan, että liittolaissuhteissa on käytännössä kyse puutarhanhoidosta. Aina on oltava kuokkimassa, kitkemässä, hoitamassa, kastelemassa ja pitämällä silmällä, Cohen toteaa.

– Henkilökohtaisten suhteiden rakentaminen ei ole kaikki kaikessa diplomatiassa ja se, että Stubbilla on hyvät suhteet Trumpiin ei toki takaa yhtään mitään. Mutta se on todella tärkeää, erittäin hyödyllistä ja jotain, mitä ehdottomasti haluatte, että teillä on, jotta teillä on monia kanavia auki Yhdysvaltain presidentin suuntaan. Voi olla, että niistä ei ole teille yhtään mitään iloa, mutta ajatus siitä, että näin ei tulisi toimia – ja sanon tämän entisenä korkeana diplomaattina – on ihan hullu, hän jatkaa.