Martti Ahtisaari: Venäjä aiheuttaa ongelmia, meidän täytyy sanoa se suoraan

Presidentti Martti Ahtisaari vaatii suomalaisia myöntämään, että Venäjä on voimapolitiikallaan aiheuttanut levottomuuksia eri puolilla maailmaa. Hän muistuttaa, että Venäjä yrittää kiistää tekemisensä.

– Venäjän ulkoministeri (Sergei) Lavrovin lausunnon mukaan Nato tekee kaikkensa tullakseen heidän rajoilleen, ja he ovat pakotettuja reagoimaan tähän. Ei se niin ole. Venäjä on aiheuttanut koko tämän ongelman, joka meillä nyt on. Meidän täytyy sanoa tämä suoraan, Ahtisaari toteaa.

Hän esittää arvionsa tuoreessa kirjassa Miten tästä eteenpäin. Kirja koostuu Ahtisaaren, ministeri Jaakko Iloniemen ja ex-päätoimittaja Tapani Ruokasen keskusteluista.

Ahtisaaren mukaan Venäjä luo kylmää sotaa, ei länsi. Georgian sota, Krimin valtaus, Ukrainan sota, Syyrian pommitukset, hän luettelee. Hän ihmettelee, miksi länsimaissa "podetaan huonoa omaatuntoa" Venäjän toimien takia.

– Jos toinen rikkoo jatkuvasti kansainvälistä lakia, olisi hullua pohtia, mitähän me olemme tehneet väärin.

Ryhmä arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putinin tavoitteena on hankkia toisaalta arvostusta ja osoittaa Venäjän olevan suurvalta. Toisaalta hän haluaa hallita lähialueita pelolla.

Venäjä on myös arvaamaton. Yksi epävarmuutta synnyttävä tekijä on vallanvaihdon ennakoimattomuus. Putin ei ole ilmoittanut, kauanko hän aikoo jatkaa presidentteinä, eikä hän myöskään ole esitellyt venäläisille seuraajaansa.

Ahtisaari toteaa, että yksi mahdollisuus on vallankaappaus.

– Muutos saattaa tulla sotilaiden taholta.

Iloniemi huomauttaa, että Putin on jo nyt huolissaan asemastaan. Hän on perustanut peräti 400 000 miehen kansalliskaartin, joka toimii suoraan presidentin alaisuudessa.

– Se lienee hänen henkivakuutuksensa siltä varalta, että joku yrittäisi jotakin.

Ahtisaari sanoo kirjassa, että Suomen pitää liittyä Natoon osoituksena siitä, että suomalaiset eivät pelkää. Toisaalta hän toteaa myös, että Venäjän uhka ei ole tärkein syy jäsenyydelle.

– Liittyminen Natoon olisi pitänyt tehdä aikoja sitten. Ei sen tähden, että Venäjä uhkaa vaan sen tähden, että kylmän sodan suomettumisvaiheesta on irtauduttava. Siitä puhdistuminen vaatii eräitä asioita, joita ei ole vielä tehty.

Iloniemi puolestaan arvioi, että Venäjä testaa Suomen luotettavuutta. Tästä syystä se alkoi viime talvena päästää rajan yli pakolaisia Suomeen. Seurasi ministeritason neuvotteluita Suomen ja Venäjän välillä, ja niiden lopputulos oli, että Venäjä sulki rajan puoleksi vuodeksi.

– Suomi sai ikään kuin puolen vuoden koeajan: käyttäydymmekö niin hyvin, ettei puomeja nosteta uudelleen ylös, Iloniemi pohtii.

Ruokasen mukaan rajakysymys on vaikuttanut tasavallan presidentti Sauli Niinistön ajatteluun.

– Se selittää, miksi presidentti Niinistön linja on muuttunut kevään kuluessa. Venäjää on alettu ymmärtää.

Ahtisaari epäilee, että jos Venäjä avaa rajan uudelleen, Suomi ei ehkä pysty estämään pakolaistulvaa.