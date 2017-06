Juha Sipilä Ylellä: Hallituksen kohtalo selviää maanantaina - arvokysymykset ratkaisevat

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan perussuomalaisten puoluejohdon vaihtuminen käynnistää hallituksessa tunnusteluprosessin. Pääministeri kertoi Ylen Radio Suomen Pääministerin haastattelutunnilla, että hallituspuolueiden kesken tullaan käymään periaatteellinen keskustelu arvoista ja uudistuksista huomenna maanantaina.

Sipilä totesi, että hänen kalenterinsa on nyt tyhjennetty kolmeksi päiväksi Jussi Halla-ahon valinnan johdosta.

– Hallitusohjelmaan ei ole koskaan kaikkea kirjoitettu, joten joudutaan keskustelemaan myös arvoista. Niiden pohjalta tehdään päätöksiä.

Juha Sipilän mukaan perussuomalaisten arvopohja on viikonlopun henkilövalintojen myötä etääntynyt merkittävästi keskustan arvomaailmasta. Sipilä totesi keskustelleensa tilanteesta myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon kanssa, joka niin ikään totesi arvokysymysten olevan vaikeita.

– Mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa, kyetäänkö niistä sopimaan jatkoaskeleet. Ainahan puolueiden välillä on arvoissa eroja ja niistä tehdään sitten hallitusneuvotteluissa kompromisseja, Juha Sipilä pohti.

Juha Sipilän mukaan nykypohjaisen hallituksen tulevaisuus ja kohtalo selviää huomenna, kun puoluejohtajat tapaavat. Kyseessä on hänen mukaansa suomalaisessa poliittisessa historiassa poikkeuksellinen tapahtuma, sillä perussuomalaisissa vaihtui kerralla koko puheenjohtajisto.

Juha Sipilä kertoi, että Jussi Halla-aho on hänelle vielä toistaiseksi melko tuntematon. Arvokeskusteluissa erityisen painavina eroina näyttäytyvät ihmiskäsitykseen, maahanmuuttoon ja Euroopan unioniin liittyvät kysymykset. Hallituksella on Sipilän mukaan olemassa selvä linja näistä ja niihin on perussuomalaistenkin sitouduttava.

Sipilän mukaan hallituksella on selvä käsitys siitä, millainen prosessi käynnistetään, jos hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa todetaan mahdottomaksi. Mahdollisista uusista hallituskumppaneista ei vielä ole käyty keskustelua.

Juha Sipilän mukaan hallitus ei ole menossa kriittisempään suuntaan sen enempää EU:n kuin maahanmuutonkaan suhteen. Pääministeri totesi myös, ettei hän tule hyväksymään rasismia hallituksessa.