PS:n Matti Putkonen: Tiina Elovaarasta ja Simon Elosta tehty rikosilmoitukset

Perussuomalaisten työmiehen Matti Putkosen mukaan Perussuomalaisista Uusi vaihtoehto -ryhmään lähteneitä Tiina Elovaaraa ja Simon Eloa kohtaan on tehty ensimmäiset rikosilmoitukset.

– He syyttivät ihmisiä, joiden kasvot ovat tunnistettavissa ja joilla on perheitä, natseiksi. Se on ollut näiden ihmisten ihmisarvoa loukkaavaa, Putkonen sanoo Verkkouutisille.

– Minun tietooni on tullut rikosilmoituksen teot, ja niitä tehdään ilmeisesti useampia. En kerro vielä, ketkä ovat rikosilmoituksia tehneet.

Uusi vaihtoehto -ryhmän varapuheenjohtaja Elovaara kertoi Ylen A-studiossa tiistaina, että Perussuomalaisten viikonloppuna järjestetyssä puoluekokouksessa olisi tehty sopimattomia tervehdyksiä viitaten natsitervehdyksiin.

Elovaara kertoi, että tervehdyksiä tehtiin Jussi Halla-ahon ja muun puoluejohdon valinnan aikana ja siitä on olemassa kuvia. Kuvat on kuitenkin otettu sunnuntaina presidenttiehdokkaan valintamenettelystä keskusteltaessa, ei lauantaina Halla-ahon valinnan jälkeen.

– Elovaara ja Elo olivat itse kokouspaikalla, kun siellä käsiteltiin tulevia presidentinvaaleja, Putkonen sanoo.

Putkosen mukaan puhemiehistöltä pääsi tilanteessa homma karkaamaan käsistä, koska kokouksessa oli monenlaisia mielipiteitä. Putkonen kertoo kävelleensä puhujan pönttöön ja saaneensa porukan rauhoittamaan. Hän teki sitten ehdotukset puhemiehistölle siitä, miten edetään.

– Mutta sellaisia (natsi) tervehdyksiä ei ollut, vaan puhemiehistö esitti, että kädennostoäänestyksellä viedään hommaa eteenpäin.

– Tuollaisia kuvia saa joskus jokaisesta luokkahuoneesta.

Putkonen toivoisi Elovaaran ja Elon pyytävän näiltä ihmisiltä julkisesti anteeksi kuvan arvoituksen selvittyä.

– Se on todella ihmisyyttä loukkaavaa ja raaka väite, kun kutsutaan natsiksi.

Yli 20 perussuomalaisten kansanedustajaa erosi tiistaina puolueen eduskuntaryhmästä ja perusti uuden ryhmän. Mukana ovat kaikki perussuomalaisten ministerit. Simon Elo on Uusi vaihtoehto -ryhmän puheenjohtaja.

Putkonen on pettynyt nollatoleranssia rasismille korostaneen Uusi vaihtoehto -ryhmän perustaneeseen porukkaan.

– Nollatoleranssi paukahti niin, että kattokin lensi pois, kun he tekivät todella loukkaavan vedon asiasta, vaikka heidän piti tietää, missä tilanteessa nämä kädet nousivat ylös.