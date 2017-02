PS:n Terhi Kiemunki Kansalaiselle: Erottamiseni puolueesta johtui raha-asioista

Perussuomalaisten tamperelainen kaupunginvaltuutettu Terhi Kiemunki erotettiin perussuomalaisista. Syyksi on paljastumassa virheellinen junamatkan matkalasku.

Kansalainen-julkaisu kertoo, että Kiemunki kertoo kuulleensa puheita oman varojen käyttönsä epäselvyyksistä vuonna 2015. Tuolloin Kiemunki toimi Pirkanmaan alueen perussuomalaisten piirin sihteerinä.

– Pyysin useita kertoja tietoa mitä selvitettävää on, mutta vastaukset olivat joka kerta erilaisia ja epämääräisiä. Lopulta sain selvitettäväkseni kuitit, jotka koostuivat mm. puhelin- ja nettilaskuista, kahvi- ja pullakuiteista ja kahdesta junamatkasta. Vieläkään ei kukaan kertonut mitä epäselvää niissä on. Vasta kaksi minuuttia ennen syyskokouksen alkua 4.12.2016 PS-piirin puheenjohtaja Niemi sanoi, että kahden Helsingin matkan junaliput on maksettu Terhi Kiemungille sekä piirin että puolueen tileiltä, Kiemunki kertoo.

Ei ollut tarkoitus

Kiemunki ryhtyi selvittämään epäselvyyttä itse. Matkalaskuista löytyi yksi virhe. Kiemungin puolueelle osoittamassa 150 euron matkalaskussa oli merkittynä saajana Pirkanmaan Perussuomalaiset, mutta tilinumeroksi oli Kiemungin mukaan epähuomiossa jäänyt Kiemungin oma tilinumero.

– Minulle ei ole milloinkaan tullut mieleenikään tahallani ‘kavaltaa’ piiriltä rahaa omaan käyttöön. Nyt kyseinen inhimillinen vahinko on huolellisella mustamaalauskampanjalla saatu näyttämään tahalliselta varastamiselta. Sepä onkin kaunis kiitos vuosien palkattomasta työstä. Hienoa sinänsä jos tämä on ainoa virhe jonka olen noina vuosina tehnyt, joku olisi saattanut siinä hässäkässä tehdä useampiakin, puolustelee Kiemunki.