Elina Lepomäki: Ei tarvita oppositiota, kun on Yle Kioskin disinformaatio

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki jatkaa väittelyään Yle Kioskin kanssa.

Viime viikolla Yle Kioski julkaisi Facebookissa minuutin videon, jossa arvosteltiin hallituksen verolinjaa rikkaita suosivaksi.

– Miksi asialla on väliä? Siksi, että tätä kirjoittaessa Kioskin videopätkää on katsottu 470 000 (!) kertaa. Yle Kioski haluaa puhutella erityisesti nuoria, joiden maailmankuva on muokkautumassa. Ei ole “ihan sama” minkälaista poliittista selitystä julkisen palvelun viestintäyhtiö tälle kohdeyleisölle tarjoaa, Elina Lepomäki kirjoittaa Liberan sivuilla.

– Tällä viikolla kanssani eduskunnassa työskentelevä 15-vuotias TET-harjoittelija sanoi videosta, että onpa “asenteellista”. Moni hänen tuntemistaan nuorista seuraa politiikkaa pääasiassa Yle Kioskin kautta.

Yle Kioskin verovideo on Elina Lepomäen mukaan malliesimerkki disinformaatiosta.

– Se antaa harhaanjohtavaa tietoa, hämmentää enemmän kuin selventää ja toimii siten mainiona propagandana valitsemiaan “pahiksia” (hallitus) vastaan.

– On selvää, että hallitusta pitää kritisoida. Erityisesti silloin kun on aihetta. Tasapainoinen journalismi tekee sitä faktoilla ja saattaapa kertoa senkin, jos politiikassa on joskus saatu jotain järjellistä aikaan.

Ei mitään myönteistä

Elina Lepomäki ihmettelee, miksei Kioskin syksystä löydy yhtään videota, joka kertoisi jostain hallituksen saavutuksesta.

– Luulisi, että vaikkapa liikennekaari kiinnostaisi erityisesti nuoria. Miksei Yle Kioski tehnyt kriittistä pätkää Vihreiden vaihtoehtobudjetista? Entä tekeekö hallitus leikkauksiakin vain pahuuttaan?

Kansanedustajan mukaan on päivänselvää, että klippi tehtiin tarkoitushakuisesti. Hän erittelee sen asiasisältöä Liberan sivuilla.

– Jos tämä on Yle Kioskin tapa saada nuoret kiinnostumaan politiikasta, on varmaan parempi, etteivät nuoret kiinnostu politiikasta ainakaan Yle Kioskin välityksellä.